امام جمعه پارسیان: فرهنگ زیربنای اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه پارسیان با اشاره به فرمایشی از نهج‌البلاغه گفت: بیماری برای مؤمنان کفاره گناهان است و گناهان انسان را همچون برگ‌های پاییزی فرو می‌ریزد.

بی‌توجهی به پژوهش، اشتباهی استراتژیک است

امام جمعه پارسیان با گرامیداشت ۲۵ آذر، روز پژوهش اظهار کرد: پژوهش پایه توسعه است؛ اما در کشور ما، چه در دانشگاه‌ها، چه در حوزه‌های علمیه و چه در آموزش و پرورش، کمترین توجه به آن می‌شود و این یک خطای راهبردی است.

او با اشاره به تجربه سال‌های مدیریت خود در بخش پژوهش حوزه‌های علمیه افزود: بارها به مسئولان تذکر داده‌ایم که کشورهای پیشرفته بیشترین سهم بودجه را به تحقیق اختصاص می‌دهند. بدون پژوهش، کار نو و مؤثر اتفاق نمی‌افتد.

اسماعیل‌نیا پژوهش‌های نوین، کتابخوانی و استفاده از ابزارهای جدید ازجمله هوش مصنوعی را حیاتی دانست و خواستار توجه جدی‌تر نسل جوان به این عرصه شد.

تجلیل از فعالان حمل‌ونقل

وی با تبریک ۲۶ آذر روز حمل‌ونقل، رانندگان و راهداران را «پیشتازان خدمت‌رسانی اقتصادی» خواند و گفت: پیشرفت بدون راه، ریل و فرودگاه خوب محقق نمی‌شود؛ این قشر ستون اصلی اقتصاد کشور است.

تمدن اسلامی بدون ترکیب تخصص و تعهد شکل نمی‌گیرد

امام جمعه پارسیان به مناسبت ۲۷ آذر، سالروز شهادت شهید مفتح، بیان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت علم و دین؛ یعنی تخصص همراه با تعهد اسلامی.

او تأکید کرد: پیاده‌سازی تمدن نوین اسلامی نیازمند آمیخته شدن دانش، پژوهش، دین و بصیرت است.

اسماعیل‌نیا از همه نهادها، مردم و گروه‌های فعال در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام در شهرک ثارالله قدردانی کرد و گفت: امیدواریم مشمول شفاعت این شهدا قرار بگیریم.

هشدار درباره ناهنجاری‌های فرهنگی در مناطق گردشگری جنوب

امام جمعه پارسیان با اشاره به افزایش گردشگران در فصل زمستان و وقوع برخی ناهنجاری‌ها مانند حادثه «ماراتون برهنگی» در کیش اظهار داشت: مردم مؤمن جنوب حق دارند فرزندانشان در امنیت فرهنگی باشند. همان‌طور که امنیت سخت‌افزاری ضروری است، امنیت فکری و فرهنگی نیز واجب است.

او از تلاش‌های نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و آمران به معروف در برخورد قانونی با «پروژه‌سازان برهنگی» تقدیر کرد و افزود: تذکر لسانی با نیت اصلاح، وظیفه همگان است.

دشمن صد سال است برای تغییر هویت ایرانی-اسلامی تلاش می‌کند

امام جمعه پارسیان در ادامه با تشریح محورهای بیانات اخیر رهبر انقلاب گفت: دشمن امروز فهمیده که نباید به جنگ نظامی دل ببندد؛ بلکه می‌خواهد مرزهای فکری نسل جوان را تغییر دهد.

او افزود: همان‌طور که در میدان نظامی در برابر صفوف دشمن آرایش می‌گیریم، در میدان تبلیغات و فرهنگ نیز باید آرایش متناسب داشته باشیم. مساجد، حسینیه‌ها، ادارات، روحانیت و همه دستگاه‌های فرهنگی باید این مسئولیت را درک کنند.

فرهنگ، زیربنای اقتصاد است

اسماعیل‌نیا با انتقاد از برخی پیشنهادها برای کاهش بودجه فرهنگی تأکید کرد: این کار چراغ سبز به دشمن است؛ دشمنی که تلاش دارد هویت فرهنگی ما را تخریب کند.

او با اشاره به الگوی مصرف، نمونه‌ای از ارتباط مستقیم فرهنگ و اقتصاد را بیان کرد و گفت: یکی از عوامل عقب‌ماندگی اقتصادی، فرهنگ بد مصرف و اسراف است. اصلاح اقتصاد بدون اصلاح فرهنگ ممکن نیست.

وی در پایان خواستار اتحاد و هماهنگی همه دستگاه‌ها در تقویت فرهنگ اسلامی شد و گفت: با آرایش فرهنگی مناسب، همان‌طور که در جنگ سخت پیروز شدیم، در این میدان نیز پیروز خواهیم شد.