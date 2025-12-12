  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

امام جمعه پارسیان: فرهنگ زیربنای اقتصاد است

امام جمعه پارسیان: فرهنگ زیربنای اقتصاد است

پارسیان - امام جمعه پارسیان با بیان اینکه فرهنگ زیربنای اقتصاد است، گفت: امروز دشمن از مسیر جنگ سخت ناامید شده و تمام توان خود را بر تغییر هویت فرهنگی ملت ایران متمرکز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه پارسیان با اشاره به فرمایشی از نهج‌البلاغه گفت: بیماری برای مؤمنان کفاره گناهان است و گناهان انسان را همچون برگ‌های پاییزی فرو می‌ریزد.

بی‌توجهی به پژوهش، اشتباهی استراتژیک است

امام جمعه پارسیان با گرامیداشت ۲۵ آذر، روز پژوهش اظهار کرد: پژوهش پایه توسعه است؛ اما در کشور ما، چه در دانشگاه‌ها، چه در حوزه‌های علمیه و چه در آموزش و پرورش، کمترین توجه به آن می‌شود و این یک خطای راهبردی است.

او با اشاره به تجربه سال‌های مدیریت خود در بخش پژوهش حوزه‌های علمیه افزود: بارها به مسئولان تذکر داده‌ایم که کشورهای پیشرفته بیشترین سهم بودجه را به تحقیق اختصاص می‌دهند. بدون پژوهش، کار نو و مؤثر اتفاق نمی‌افتد.

اسماعیل‌نیا پژوهش‌های نوین، کتابخوانی و استفاده از ابزارهای جدید ازجمله هوش مصنوعی را حیاتی دانست و خواستار توجه جدی‌تر نسل جوان به این عرصه شد.

تجلیل از فعالان حمل‌ونقل

وی با تبریک ۲۶ آذر روز حمل‌ونقل، رانندگان و راهداران را «پیشتازان خدمت‌رسانی اقتصادی» خواند و گفت: پیشرفت بدون راه، ریل و فرودگاه خوب محقق نمی‌شود؛ این قشر ستون اصلی اقتصاد کشور است.

تمدن اسلامی بدون ترکیب تخصص و تعهد شکل نمی‌گیرد

امام جمعه پارسیان به مناسبت ۲۷ آذر، سالروز شهادت شهید مفتح، بیان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت علم و دین؛ یعنی تخصص همراه با تعهد اسلامی.

او تأکید کرد: پیاده‌سازی تمدن نوین اسلامی نیازمند آمیخته شدن دانش، پژوهش، دین و بصیرت است.

اسماعیل‌نیا از همه نهادها، مردم و گروه‌های فعال در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام در شهرک ثارالله قدردانی کرد و گفت: امیدواریم مشمول شفاعت این شهدا قرار بگیریم.

هشدار درباره ناهنجاری‌های فرهنگی در مناطق گردشگری جنوب

امام جمعه پارسیان با اشاره به افزایش گردشگران در فصل زمستان و وقوع برخی ناهنجاری‌ها مانند حادثه «ماراتون برهنگی» در کیش اظهار داشت: مردم مؤمن جنوب حق دارند فرزندانشان در امنیت فرهنگی باشند. همان‌طور که امنیت سخت‌افزاری ضروری است، امنیت فکری و فرهنگی نیز واجب است.

او از تلاش‌های نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و آمران به معروف در برخورد قانونی با «پروژه‌سازان برهنگی» تقدیر کرد و افزود: تذکر لسانی با نیت اصلاح، وظیفه همگان است.

دشمن صد سال است برای تغییر هویت ایرانی-اسلامی تلاش می‌کند

امام جمعه پارسیان در ادامه با تشریح محورهای بیانات اخیر رهبر انقلاب گفت: دشمن امروز فهمیده که نباید به جنگ نظامی دل ببندد؛ بلکه می‌خواهد مرزهای فکری نسل جوان را تغییر دهد.

او افزود: همان‌طور که در میدان نظامی در برابر صفوف دشمن آرایش می‌گیریم، در میدان تبلیغات و فرهنگ نیز باید آرایش متناسب داشته باشیم. مساجد، حسینیه‌ها، ادارات، روحانیت و همه دستگاه‌های فرهنگی باید این مسئولیت را درک کنند.

فرهنگ، زیربنای اقتصاد است

اسماعیل‌نیا با انتقاد از برخی پیشنهادها برای کاهش بودجه فرهنگی تأکید کرد: این کار چراغ سبز به دشمن است؛ دشمنی که تلاش دارد هویت فرهنگی ما را تخریب کند.

او با اشاره به الگوی مصرف، نمونه‌ای از ارتباط مستقیم فرهنگ و اقتصاد را بیان کرد و گفت: یکی از عوامل عقب‌ماندگی اقتصادی، فرهنگ بد مصرف و اسراف است. اصلاح اقتصاد بدون اصلاح فرهنگ ممکن نیست.

وی در پایان خواستار اتحاد و هماهنگی همه دستگاه‌ها در تقویت فرهنگ اسلامی شد و گفت: با آرایش فرهنگی مناسب، همان‌طور که در جنگ سخت پیروز شدیم، در این میدان نیز پیروز خواهیم شد.

کد خبر 6686470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها