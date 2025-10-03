امام جمعه پارسیان: اعتماد به غرب اشتباه است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تاکید بر اهمیت جستجوی علم و حکمت، دعوت به آمادگی برای سفر آخرت و نیز محکوم کردن رفتارهای رژیم صهیونیستی و سیاست‌های غربی پیرامون بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، نکاتی را مطرح کرد.

امام جمعه پارسیان علم و حکمت را سرمایه مومن خواند و خواستار ترویج روحیه طلبگی و دانش‌آموزی در جامعه شد.

وی همچنین سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه را گرامی داشت، از خدمات نیروی انتظامی، دامپزشکان، روستاییان و نیروی دریایی سپاه تقدیر کرد و در برابر اقدام اخیر برای بازگرداندن بخشی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هشدار داد که مردم با بصیرت و استقامت ملی پاسخ خواهند داد.

امام جمعه پارسیان با استناد به معانی نهج البلاغه و سیره پیامبر اکرم تاکید کرد: حکمت و علم گمشده مومن است و هرکجا باشد باید جستجو و فرا گرفته شود.

وی آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای افزایش دانایی، یادگیری بیشتر برای دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب خواند و ابراز امیدواری کرد که جامعه ایرانی همواره طالب علم، حکمت و تربیت باشد.

حضرت فاطمه معصومه(س) الگویی برای دختران

اسماعیل‌نیا سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه را تسلیت گفت و شخصیت آن بانوی کرامت را دارای ابعادی گسترده از منظر علمی، معنوی، اخلاقی و سیاسی دانست.

امام جمعه پارسیان حضور حضرت معصومه در قم را نقطه عطفی برای پایه‌گذاری حوزه‌های علمیه و تربیت عالمان و عارفان شمرد و این حضور را سرچشمه برکات و تحولات تاریخی برشمرد.

تقدیر از خادمان عمومی؛ نیروی انتظامی، دامپزشکان، روستاییان و نیروی دریایی سپاه

امام جمعه پارسیان روز نیروی انتظامی را به مجاهدان مخلص و جان‌برکف ستاد فرماندهی انتظامی تبریک گفت و نقش پلیس در ایجاد احساس امنیت میان مردم را برجسته کرد.

او همچنین روز دامپزشکی را به حافظان بهداشت عمومی و امنیت غذایی تبریک گفت و روز روستا و عشایر را یادآور نقش سازنده این قشر در اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور دانست. روز نیروی دریایی سپاه نیز فرصتی برای قدرشناسی از مجاهدت‌های رزمندگان دریایی عنوان شد که به گفته او در استان‌های جنوبی و شهرستان موجب خنثی‌سازی تهدیدات دشمنان هستند.

محکومیت جنایات در غزه و حمایت از فعالان حقوق بشر

امام جمعه پارسیان با اشاره به روز جهانی کودک به رفتار رژیم صهیونیستی در غزه اعتراض کرد و شمار زیاد کودکان شهید در این منطقه را فاجعه‌ای انسانی خواند.

اسماعیل نیا همچنین بازداشت فعالان حقوق بشری که در تلاش برای رساندن کمک به کودکان غزه بودند را محکوم کرد و این اقدامات را لکه‌ای بر چهره مدعیان حقوق بشر دانست.

اسماعیل‌نیا از حرکت‌های مردمی و بین‌المللی در حمایت از مردم مظلوم غزه ابراز خرسندی کرد و آن را نویدی از بیداری و همبستگی جهانی توصیف کرد.

بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل؛ تذکر به سودجویان و تاکید بر اتکا به ظرفیت‌های داخلی

امام جمعه به اقدام اخیر برای بازگرداندن بخشی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اشاره و آن را اقدامی غیرقانونی و بدون اجماع جهانی خواند.

او گفت: برخی کشورها حتی پس از تصویب هم آن را الزام‌آور ندانستند و برخی بازیگران منطقه‌ای در انسداد حساب‌های مالی ایران همراه شدند که جای تاسف دارد.

اسماعیل‌نیا تاکید کرد: تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد مردم ایران با تحریم‌های شدید آمریکا کنار آمده‌اند و چند تحریم جدید سازمان ملل تاثیر شگرفی بر زندگی عادی نخواهد داشت، به شرطی که سودجویان اقتصادی و دلالان بازار از شرایط سوءاستفاده نکنند و دستگاه‌های دولتی و قضایی با آنان برخورد کنند.

او از لزوم اتکا به ظرفیت‌های داخلی، تقویت تولید ملی و هوشیاری مردم و مسئولان سخن گفت و افزود: اعتماد به غرب اشتباه است و راه پیشرفت، تکیه بر توان درونی کشور است.

امام جمعه پارسیان در پایان خطبه‌ها از مردم خواست با بصیرت و غیرت در کنار نظام بایستند و تأکید کرد: ملت ایران بار دیگر با ایمان و ایستادگی همچون گذشته پیروز خواهد شد و دشمن را به زانو در خواهد آورد.