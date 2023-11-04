به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره‌کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ، نشست تخصصی و کارگاه کارتون ازجمله برنامه‌های جنبی نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین است که فردا شنبه ۱۳ آبان جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

بخش اول این نشست با عنوان «انیمیشن در هنر معاصر کوبا» با حضور رامیرو زاردویا سانچز از کشور کوبا، ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد. بخش دوم نشست نیز با عنوان «هنر مقاوت در طنز ترسیمی آمریکای لاتین» با حضور رائول فرناندز زولتا از کوبا، ایوان لیرا از ونزوئلا و آرتور کمچس از مکزیک، ساعت ۱۴ تا ۱۶ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

بخش پایانی این نشست به «کارگاه کارتون» اختصاص دارد که با حضور آریستید هرناندز (ملقب به آرس) کارتونیست سرشناس کوبایی از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موزه هنرهای معاصر تهران برپا خواهد شد.

حضور در نشست‌های تخصصی و کارگاه کارتون نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.