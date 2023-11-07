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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۴

در بازدید از نمایشگاه مطرح شد؛

آمادگی برای نمایش آثار کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین در خارج

آمادگی برای نمایش آثار کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین در خارج

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بازدید از نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین در موزه هنرهای معاصر از آمادگی این سازمان برای نمایش آثار این نمایشگاه در کشورهای خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، حجت‌الاسلام محمد مهدی ایمانی‌پور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صبح امروز ۱۶ آبان ماه ضمن حضور در موزه هنرهای معاصر تهران از نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین دیدن کرد.

در این بازدید، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد خراسانی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، محمدرضا بهمنی معاون فرهنگی، حسین سیفی مدیرکل پشتیبانی، رفاهی و خدمات فنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، احمد مقیمی مشاور امور فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شعیب حسینی‌مقدم قایم مقام سرپرست موزه و برخی دیگر از مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور در پایان بازدید از نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین، برگزاری این رویداد هنری را با توجه به اتفاقاتی که هم‌اکنون در غزه و فلسطین رخ می‌دهد، حرکتی شایسته و به هنگام عنوان کرد.

وی گفت: زبان هنر کاریکاتور در این نمایشگاه، زبانی گویا است و می‌تواند جنایاتی را که این روزها توسط رژیم صهیونیستی در غزه رخ می‌دهد اما استکبار جهانی از آن پشتیبانی می‌کند، نشان دهد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: تکرار این رویداد هنری در کشورهای دیگر فرصت بسیار خوبی است که می‌تواند آثار مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی، مظلومیت مردم غزه و روحیه استکبارستیزی را به نمایش بگذارد. در این راستا با مدیریت موزه هنرهای معاصر تهران گفت‌وگو داشتیم و مقرر شد برخی آثار مهم حاضر در این نمایشگاه را در کشورهای دیگر به نمایش بگذاریم تا به تکثیر این پیام ارزشمند کمک کنیم.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور یادآور شد: پیام نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین، واضح و روشن بود و با توجه به اتفاقاتی که این روزها در غزه رخ می‌دهد، گامی رو به جلو و هوشمندانه است. از این‌رو باید از موزه هنرهای معاصر تهران بابت این اتفاق، تشکر کرد.

نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین شامل آثار هنرمندان مطرحی چون آرس، آدان ایگلساستولدو، برادی رودریگوئز، رامیرو زاردویاس، لوییس کارلوس فرناندز، مارکوس دسوزا، رائول فرناندو زولتا و … تا ۲۸ آبان جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برقرار است.

کد مطلب 5933017

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