آمادگی برای نمایش آثار کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین در خارج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، حجتالاسلام محمد مهدی ایمانیپور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صبح امروز ۱۶ آبان ماه ضمن حضور در موزه هنرهای معاصر تهران از نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین دیدن کرد.
در این بازدید، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد خراسانیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، محمدرضا بهمنی معاون فرهنگی، حسین سیفی مدیرکل پشتیبانی، رفاهی و خدمات فنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، احمد مقیمی مشاور امور فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شعیب حسینیمقدم قایم مقام سرپرست موزه و برخی دیگر از مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.
حجتالاسلام ایمانیپور در پایان بازدید از نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین، برگزاری این رویداد هنری را با توجه به اتفاقاتی که هماکنون در غزه و فلسطین رخ میدهد، حرکتی شایسته و به هنگام عنوان کرد.
وی گفت: زبان هنر کاریکاتور در این نمایشگاه، زبانی گویا است و میتواند جنایاتی را که این روزها توسط رژیم صهیونیستی در غزه رخ میدهد اما استکبار جهانی از آن پشتیبانی میکند، نشان دهد.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: تکرار این رویداد هنری در کشورهای دیگر فرصت بسیار خوبی است که میتواند آثار مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی، مظلومیت مردم غزه و روحیه استکبارستیزی را به نمایش بگذارد. در این راستا با مدیریت موزه هنرهای معاصر تهران گفتوگو داشتیم و مقرر شد برخی آثار مهم حاضر در این نمایشگاه را در کشورهای دیگر به نمایش بگذاریم تا به تکثیر این پیام ارزشمند کمک کنیم.
حجتالاسلام ایمانیپور یادآور شد: پیام نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین، واضح و روشن بود و با توجه به اتفاقاتی که این روزها در غزه رخ میدهد، گامی رو به جلو و هوشمندانه است. از اینرو باید از موزه هنرهای معاصر تهران بابت این اتفاق، تشکر کرد.
نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین شامل آثار هنرمندان مطرحی چون آرس، آدان ایگلساستولدو، برادی رودریگوئز، رامیرو زاردویاس، لوییس کارلوس فرناندز، مارکوس دسوزا، رائول فرناندو زولتا و … تا ۲۸ آبان جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برقرار است.
نظر شما