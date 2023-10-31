به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایشگاه کارتون و کاریکاتور «آمریکای لاتین» امروز سه‌شنبه ۹ آبان با حضور محمد خراسانی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، امیر جاوید قائم مقام رییس حوزه هنری در امور بین‌الملل و سیدمسعود شجاعی طباطبایی دبیر نمایشگاه در محل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در ابتدای نشست، محمد خراسانی‌زاده با اشاره به مظلومیت مردم فلسطین بیان کرد: پس از طوفان الاقصی، رژیم غاصب صهیونیستی نتوانست گوشه خشم مردم فلسطین را تاب بیاورد و نوعی از خشونت و حمله وحشیانه را علیه مردم فلسطین آغاز کرده است به طوری که بیش از هشت هزار شهید فلسطینی را شاهد هستیم و از همین‌جا بر روح آنها درود می‌فرستیم.

وی گفت: موزه هنرهای معاصر تهران به عنوان مهمترین موزه غرب آسیا که کنش‌گری فعال نیز دارد به زودی میزبان یک اتفاق متفاوت خواهد بود و هنرمندان درجه یک و تراز اولی را معرفی خواهد کرد. برای اینکه موزه هنرهای معاصر تهران به شأن حقیقی خود برگردد و امکان جهت‌دهی برای حوزه‌های مختلف داشته باشد حتماً باید متناسب با اتفاقات روز دنیا کنش‌گری داشته باشد و این نمایشگاه نمونه‌ای خوب از این کنش‌گری است.

خراسانی‌زاده همچنین تصریح کرد: امروز هنر کارتون و کاریکاتور به عنوان هنری به‌روز در بطن جوامع مطرح است، کارتون و کاریکاتور هنری است که برای تزیینات استفاده نمی‌شود بلکه واکنش‌گر به یک اتفاقات روز و در لحظه است؛ کاریکاتور دارای زبان مخصوص به خود است، کاریکاتور هنری وابسته به زبان هم نیست و بیان هنری فراملیتی دارد به همین دلیل است که هیچ بیگانگی زبانی در آثار این هنر حس نمی‌شود و درک متقابلی به وجود خواهد آمد.

وی بیان کرد: تا پیش از این در موزه هنرهای معاصر تهران نمایشگاه دوسالانه‌های کارتون و کاریکاتور را داشتیم اما این نمایشگاه، نمایشگاهی کامل از چهره‌های بین‌المللی کارتون آمریکای لاتین است که روز پنجشنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۶ در گالری‌های نه‌گانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

مدیرکل هنرهای تجسمی گفت: نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین با ارتباط وسیع آقای شجاعی طباطبایی و همراهی آقای جاوید و دوستان بین‌الملل حوزه هنری شکل گرفته است که از آن‌ها تشکر می‌کنم.

امیر جاوید قائم مقام رییس حوزه هنری در امور بین‌الملل نیز در این نشست گفت: حوزه هنری در ماموریت‌های بین‌المللی خودش یکی از نقاط مورد توجهش، آمریکایی لاتین است؛ به دلیل حجم بالای آثار ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی و مقاومت هنرمندان آمریکای لاتین و اشتراکاتی که با فرهنگ ما دارند، تصمیم گرفتیم در فضای فرهنگی هنری تعاملات‌مان قدری بسامد بیشتری داشته باشند. به همین دلایل است که قریب به یک دهه هنرمندان آمریکای لاتین برای حوزه هنری مهم بوده‌اند و با همراهی استاد شجاعی طباطبایی حضور پر رنگ هنرمندان را شاهد بودیم. اما بنا است از امسال پس از این رویداد، اتفاقات شتاب و توسعه بیشتری پیدا کند به ویژه بعد از سفر رییس‌جمهور به آمریکای لاتین و رونمایی از تندیس سردار سلیمانی در تالار مشاهیر نیکاراگوئه، این جریان سرعت بیشتری پیدا کرد.

وی در ادامه بیان کرد: بنا داریم در شاخه‌های مختلف میزبان رویدادهای متمرکز با محوریت آمریکای لاتین باشیم و نمایشگاهی که پیش‌رو است از چهره‌های سرشناس کارتونیست کوبایی، مکزیکی، کلمبیایی و ونزوئلایی رقم خواهد خورد و شأن مناسبی به لحاظ فنی و کیفی پیدا کرده است. از طرف حوزه هنری از آقای خراسانی‌زاده و شجاعی طباطبایی تشکر ویژه دارم که حقیقتاً اگر همکاری این ۲ بزرگوار نبود چنین رویدادی رقم نمی‌خورد.

قائم مقام رییس حوزه هنری در امور بین‌الملل همچنین گفت: آغاز نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین با ۲ اتفاق همزمان شده است که توجه مخاطب را جلب می‌کند که همزمانی آن با هفته مبارزه با استکبار جهانی و عملیات طوفان الاقصی است. برخی آثار نمایشگاه با رویکرد ضد صهیونیسم و ضد استکباری خلق شده‌اند که نشان از روحیه آزادی‌خواهانه هنرمندان دارد.

در ادامه، سیدمسعود شجاعی طباطبایی نیز در واکاوی بیشتر نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین، توضیح داد: می‌توان گفت از شروع اتفاقات بین‌المللی که در دوسالانه کاریکاتور اتفاق افتاد، با هنرمندان آمریکای لاتین چون آرس و کارلوس آماری آشنا شدیم. آرس به عنوان یکی از چهره‌های هنری برجسته آمریکای لاتین، امکان حضورش در ایران و این نمایشگاه فراهم شده که حضور هنرمندانی نظیر آرس در نمایشگاه، غنا و اعتباری را نیز به همراه دارد.

وی بیان کرد: در روزهای اخیر شاهد نسل‌کشی مسلمانان فلسطین بودیم و هنرمندان آمریکای لاتین نیز خیلی جلوتر از دیگران، پیش قدم بودند و کارهای مؤثری نیز طی این روزها خلق کرده‌اند.

شجاعی طباطبایی درباره چگونگی برگزاری این نمایشگاه و جزییات بیشتر آن، گفت: نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین با توجه به ارتباط ۳۰ ساله ما با هنرمندان این منطقه رقم خورده است. نزدیک به ۴۰۰ اثر از ۱۵ کشور همچون آرژانتین، اکوادور، هندوراس، مکزیک، کوبا، شیلی، کاستاریکا، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، پرو اروگوئه، ونزوئلا و نیکاراگوئه ارایه می‌شود. غالب آثار از ۵ کشور کوبا، برزیل، آرژانتین مکزیک و ونزوئلا است.

وی بیان کرد: گالری شماره ۵ موزه هنرهای معاصر تهران که به نوعی گالری اصلی موزه هنرهای معاصر تهران است، به آثار مرتبط با اتفاقات تلخ غزه اختصاص پیدا کرده است.

شجاعی طباطبایی درباره آثار مرتبط با غزه توضیح داد: برای اولین بار است که نمایشگاهی از آثار هنرمندان ۱۵ کشور آمریکای لاتین با رویکرد غالب ضد استکباری و ضد صهیونیستی برگزار می‌شود و خیلی خوشحالم که این رویداد را در موزه هنرهای معاصر تهران شاهد هستم. تعداد آثار مرتبط با غزه از آمریکای لاتین آن‌قدر زیاد بود که بنا شد این آثار را در گالری اصلی موزه به نمایش بگذاریم و از آنجایی که این آثار در حال اضافه شدن هستند، ممکن است در دیوارهای موزه نیز این آثار به نمایش گذاشته شود. هم‌اکنون در بخش غزه، بیش از ۶۰ اثر فاخر و جدید ارایه شده است.

وی همچنین درباره پوستر نمایشگاه گفت: پوستر نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین را مسعود نجابتی طراحی کرده است که تلفیقی از یکی از آثار آرس و کار آقای نجابتی است.

خراسانی‌زاده در ادامه درباره حضور هنرمندان آمریکای لاتین گفت: شأن و جایگاه موزه هنرهای معاصر تهران ویژه است لذا اثری که روی دیوار می‌رود باید در شأن موزه باشد؛ به همین دلیل با دقت و توجه زیاد آثار را انتخاب کردیم تا آثاری انتخاب شدند حتماً در شأن موزه باشد. اینکه چرا آثار هنرمندان آمریکای لاتین را در قالب نمایشگاه ارائه کردیم به این دلیل است اما ممکن است نمایشگاه‌های دیگری نیز با لاین موضوع تعریف شود اما مساله خاص حضور هنرمندان آمریکای لاتین در ایران بوده است و برنامه‌ریزی ما به این صورت بود که هنرمندان کشورهای آمریکای لاتین و آثارشان در ایران حضور داشته باشند.

جاوید در پایان از اهالی رسانه درخواست کرد که از روایت‌های ناب هنرمندان آمریکای لاتین غافل نشوند.

در پایان نشست خبری، از پوستر نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین رونمایی به عمل آمد.