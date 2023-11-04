سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان را جدی بگیرید/ آرامش قبل از طوفان!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «یوسی امروسی» از مقامات عالی‌رتبه سابق شاباک (سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) در واکنش به سخنرانی شامگاه گذشته دبیرکل حزب الله لبنان، عنوان کرد: به نهادهای امنیتی و نظامی پیشنهاد می‌کنم با دقت و جدیت به سخنان نصرالله گوش فرا دهند.

وی افزود: من نمی‌دانم چه در سر نصرالله می‌گذرد و فکر نمی‌کنم کارشناسی وجود داشته باشد که بتواند به شما بگوید وی چه اهدافی را مدنظر دارد، اما معتقدم نهادهای امنیتی و نظامی باید با دقت به سخنان نصرالله گوش دهند. آن را خوب تجزیه و تحلیل کرده و با جدیت با این مواضع برخورد کنند.

در همین رابطه رسانه‌های صهیونیستی عنوان کردند که دبیرکل حزب الله لبنان یک کارشناس خبره رسانه است و جنگ روانی علیه اسرائیلی‌ها را به خوبی و با درایت مدیریت می‌کند.

در همین زمینه، خبرنگار کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: وضعیت در مرزهای شمالی (نقاط مرزی لبنان و اراضی اشغالی) بسیار متشنج است و همه دوایر امنیتی و نظامی به دلیل سخنرانی نصرالله در حالت آماده‌باش قرار گرفته اند.

رسانه‌های عبری با اشاره به سخنرانی دبیرکل حزب الله، عنوان کردند که همه آنچه اتفاق افتاده آرامش قبل از طوفان است و پس از این سخنان ممکن است شرایط دگرگون شود.