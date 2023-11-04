تمرکز الخلیج آنلاین بر تهدید «سیدحسن نصرالله» درباره توسعه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه الخلیج آنلاین امروز در گزارشی به بررسی سخنرانی شامگاه گذشته سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پرداخت.

در این گزارش الخلیج آنلاین مهمترین بخش‌های سخنرانی سید حسن نصرالله را «تهدید وی نسبت به توسعه دایره جنگ علیه اسرائیل»، «هشدار به تل آویو درباره پیامدهای تجاوز علیه لبنان»، «دستاوردهای حزب الله در نبرد علیه صهیونیست‌ها در مرزهای شمالی» و «تهدید ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه» دانسته است.

در ادامه این گزارش آمده است که سیدحسن نصرالله، این مساله را خاطرنشان کرد که حزب الله لبنان از همان روز هشتم اکتبر (روز دوم عملیات طوفان الاقصی) وارد نبرد تمام عیار علیه صهیونیست‌ها شد.

در ادامه این گزارش آمده است: سیدحسن نصرالله همچنین از قدرت رزمی جنبش حماس تمجید به عمل آورد و تاکید کرد که عملیات طوفان الاقصی هویتی کاملاً فلسطینی داشت.

به نوشته الخلیج آنلاین، دبیرکل حزب الله لبنان همچنین در این سخنرانی آمریکایی‌ها را مسئول اصلی تداوم جنگ علیه غزه دانست و صهیونیست‌ها را بازیچه دست آنان توصیف کرد.