به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز نوشت: سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی شامگاه گذشته خود با وجود اینکه ورود به جنگ مستقیم علیه رژیم صهیونیستی را اعلام نکرد اما به صهیونیست‌ها درباره پیامدهای ادامه جنگ علیه غزه، هشدار داد.

وی همچنین خطاب به آمریکایی‌ها تاکید کرد که ناوهای جنگی شما در دریای مدیترانه هرگز مقاومت را نمی ترساند و ما برای آنها گزینه مناسبی در زمان خود در نظر گرفته ایم.

سید حسن نصرالله محرمانگی تصمیم و اجرای عملیات طوفان الاقصی که کاملا فلسطینی بود، را عامل موفقیت آن دانست و تاکید کرد: نبرد طوفان الاقصی منجر به زلزله امنیتی، سیاسی و روانی برای رژیم صهیونیستی شد و نشان داد که این رژیم سست تر از خانه عنکبوت است، البته این عملیات در آینده تاثیرات راهبردی نیز بر وضعیت رژیم صهیونیستی خواهد داشت.

سید حسن نصرالله در پایان گفت: از روز اول آغاز عملیات حزب الله در نقاط مرزی، به ما می‌گفتند اگر جبهه‌ای در جنوب باز کنید، هواپیماهای آمریکایی شما را بمباران می‌کنند، اما این تهدید هرگز موضع ما را تغییر نداد.

وی در ادامه تصریح کرد: من با تمام شفافیت و وضوح می گویم که همه احتمالات و گزینه ها در جبهه لبنان باز است.

به نوشته القدس العربی پس از اینکه دبیرکل حزب الله اعلام کرد که احتمال گسترش این جنگ علیه اسرائیل وجود دارد، ایالات متحده آمریکا در موضع گیری جدیدی درباره پیامدهای ورود مستقیم حزب الله به جنگ علیه اسرائیل هشدار داد.