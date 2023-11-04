بمباران ژنراتور برق و منبع آب عمومی در غزه توسط ارتش صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی ژنراتور برق اصلی بیمارستان الوفا واقع در غزه را هدف قرار دادند. به دنبال این اقدام ضدانسانی رژیم صهیونیستی ژنراتور برق این بیمارستان توان تولید برق را نخواهد داشت.

همچنین گزارش‌های رسانه‌ای بیانگر آن است که ارتش رژیم صهیونیستی پنل‌های خورشیدی شهر غزه را که تنها منبع باقی مانده برای تولید برق در این منطقه به شمار می‌رفت بمباران کرده است.

الجزیره دقایقی قبل نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی منبع آب عمومی شرق رفح را واقع در جنوب نوار غزه که به بخش‌های مختلف این منطقه در شرایط بحرانی کنونی آبرسانی می‌کرد هدف قرار داد.

روز گذشته ارتش صهیونیستی با بمباران ورودی مجتمع پزشکی الشفا غزه و برجای گذاشتن ده‌ها شهید و زخمی جنایت جنگی دیگری را مرتکب شد.

دکتر محمد زقوت مدیر کل بیمارستان‌های غزه به شبکه الجزیره گفت که این بمباران مجروحانی را که در حال اعزام به گذرگاه رفح بودند، هدف قرار داده است.

همچنین اشغالگران صهیونیست یک دستگاه آمبولانس حامل این مجروحان را نیز هدف قرار دادند.