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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در کرمانشاه برگزار شد

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روز جهانی مبارزه با استکبارجهانی با حضور دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان روز جهانی مبارزه با استکبارجهانی همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه برگزار شد.

مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه از چهارراه مدرس تا میدان آزادی است و غرفه‌های متنوع فرهنگی نیز برپا شده است.

مردم انقلابی و شهید پرور استان کرمانشاه با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از سیاست‌های استکباری آنها اعلام کردند.

همچنین شرکت کنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان همدردی و همبستگی خود را از جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه اعلام کردند و خواستار توقف حملات به این شهر شدند.

گفتنی است، شعار امسال راهپیمایی ۱۳ آبان «نظم نو جهانی با نسل آرمانی» است.

کد مطلب 5929478

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