اجرای همزمان ۱۰ تاسیسات تقویت فشار گاز در گستره کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، «صمد رحیمی» مجری طرح تأسیسات تقویت فشار گاز در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ضمن بیان این مطلب در تشریح علت این موفقیت، توربوکمپرسور را مهم‌ترین تجهیز و قلب تأسیسات تقویت فشار گاز توصیف کرد و گفت: یکی از ارکان اصلی موفقیت پروژه‌های طرح تأسیسات تقویت فشار گاز، تعاملات هدفمند و مؤثر با دو شرکت بزرگ سازنده توربوکمپرسور کشور است.

او ادامه داد: فرآیند ساخت ۲۰۰ دستگاه توربوکمپرسور از سوی شرکت‌های ایرانی مپنا و او.تی. سی به‌گونه‌ای مدیریت شده که به موازات روند انتخاب و شروع به کار پیمانکار، توربین‌ها نیز ساخته و به سایت حمل می‌شوند. بی‌شک ساخت این توربین‌ها با سرمایه‌گذاری حدود ۲ میلیارد دلار، در ردیف مگاپروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه گاز محسوب می‌شود.

تأسیسات «نورآباد»، «پل‌کله» و «آزادان» آماده افتتاح رسمی

او با بیان اینکه تأسیسات «نورآباد»، «پل‌کله» و «دو راهان» بر روی خط لوله دهم سراسری قرار دارند، اظهار کرد: تأسیسات «پل‌کله» با توجه به اینکه در انتهای خط قرار دارد از آرایش توربین ۲+۱ بهره می‌برد، اما نورآباد و دو راهان دارای آرایش ۳+۱ هستند.

او پروژه دو راهان را یکی از سخت‌ترین پروژه‌های تأسیسات تقویت فشار گاز از منظر جغرافیایی دانست و اظهار کرد: ازآنجاکه محل اجرای این پروژه در دامنه کوه و شیب تند قرار دارد به‌صورت پله‌ای اجرا شد و یک دیوار حائل ۱۲ تا ۱۳ متری در سرتاسر تأسیسات احداث شده است. در حال حاضر خوشبختانه هر ۴ کمپرسور آن تأمین شده و در مرحله پیش‌راه‌اندازی قرار دارد. پیش‌بینی ما این است که در زمستان این ایستگاه هم فعال و راه‌اندازی شود و در مدار قرار گیرد و عملاً زنجیره خط دهم نیز کامل شود.

به گفته رحیمی تأسیسات تقویت فشار گاز آزادان نیز زودتر از موعد مقرر بر روی خط ۴۸ اینچ شمال – شمال شرق راه اندازی شد و به این ترتیب اکنون ایستگاه‌های آزادان، پل کله و نورآباد در انتظار افتتاح رسمی‌اند.

۲ ایستگاه «خورموج» و «آب‌پخش» در شُرُف راه‌اندازی

مجری طرح تأسیسات تقویت فشار گاز درباره زمان راه‌اندازی تأسیسات «خورموج و آب‌پخش» که در استان بوشهر و بر روی خط ششم سراسری احداث می‌شوند و برای کریدور غرب حیاتی هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه در طرح تأسیسات از تجهیزات دارای فناوری بالا استفاده می‌شود، راه‌اندازی چند توربوکمپرسور به‌صورت همزمان، کار بسیار سنگینی است و یکپارچه کردن کل پروژه شامل سیستم‌های برق، کنترل و ابزار دقیق و رساندن کار به نتیجه و راه‌اندازی ایستگاه، مسیر سختی است. امیدواریم در اواخر آبان ماه اگر مشکلی در بحث فنی توربین‌ها نداشته باشیم، خورموج و متعاقب آن، آب‌پخش را راه‌اندازی کنیم.

پیشرفت تأسیسات «دهشیر و اردستان» به ۶۰ درصد رسید

رحیمی درباره تأسیسات در دست اقدام بر روی خط لوله هشتم سراسری گاز گفت: دو تأسیسات «دهشیر و اردستان» بر روی خط هشتم سراسری گاز قرار دارند که به‌صورت ویژه در حال پیگیری و انجام است. این ۲ ایستگاه در حال حاضر با پیشرفت حدود بالای ۶۰ درصد در حال انجام است و ۵۰ درصد توربین‌های مورد نیاز ساخته و به سایت منتقل شده است و مابقی توربین‌ها هم در مرحله تست و ساخت هستند.

او درباره آرایش توربین‌ها و توان هر ایستگاه توضیح داد: تمام ایستگاه‌های روی خط هشتم به‌دلیل ظرفیت بالای این خط (حدود ۱۱۰ میلیون متر مکعب)، از آرایش ۳+۱ بهره می‌برند. همچنین با توجه به اینکه اکثر خطوط ایران ۵۶ اینچ و یا سایز کوچک‌تر هستند هرکدام از توربین‌های نصب شده در هر ایستگاه، توان معادل ۲۵ مگابایت تولید می‌کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه در سرویس قرار گرفتن پروژه‌های جاری، افزایش چشمگیر ظرفیت انتقال گاز کشور را در پی دارد، تاکید کرد: خطوط لوله سراسری گاز بر اساس یک ظرفیت مشخص (اغلب برای انتقال ۱۱۰ میلیون متر مکعب در روز) طراحی شده‌اند و بدیهی است هنگامی، امکان انتقال این مقدار گاز ایجاد می‌شود که همه ایستگاه‌های طراحی شده در سرویس قرار گیرند.

ظرفیت انتقال گاز در خط هشتم سراسری به ۱۱۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد

مجری طرح تأسیسات تقویت فشار گاز با بیان اینکه در خط هشتم سراسری گاز، قبلاً برخی ایستگاه‌ها از جمله خنج، جهرم و صفاشهر و ارسنجان، خیرگو و کاشان و نائین بهره‌برداری شده و ظرفیت آن را تا حدی بالا برده‌اند، تصریح کرد: با تکمیل و راه‌اندازی ۲ تأسیسات باقی مانده «دهشیر و اردستان»، زنجیره ایستگاه‌های خط هشتم تکمیل شده و به ظرفیت نامی ۱۱۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد و به این ترتیب از عسلویه تا مرکز کشور و شمال شرق و شمال غرب را از مواهب آن استفاده می‌کنند.

رحیمی با اشاره به برنامه‌های شرکت مهندسی و توسعه گاز برای هدایت گاز از منابع تولید به سمت جنوب‌شرق کشور و یادآوری اقدام‌های این شرکت در به‌ثمر نشاندن ضربتی طرح‌های توسعه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و چابهار و همچنین وجود پتانسیل صادرات گاز در این خطه، از احداث ۲ ایستگاه تقویت فشار گاز «لامرد و بستک» بر روی خط لوله هفتم سراسری گاز خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶ ماه است که فعالیت‌ها شروع شده و پس از اتمام روند طراحی، اکنون تجهیز کارگاه و کارهای خرید و اجرا در حال اجراست.

به گفته مجری طرح تأسیسات تقویت فشار گاز با توجه به اهمیت ویژه خط هفتم سراسری گاز، احتمالاً در آینده نیز همسو با افزایش مصارف، حداقل ۳ یا ۴ ایستگاه دیگر بجز «لامرد و بستک» بر روی این خط احداث می‌شود.

مواهب یک اقدام دوراندیشانه

مجری طرح تأسیسات تقویت فشار گاز با اشاره به اقدام سال گذشته شرکت مهندسی و توسعه گاز در کمک به تأمین نیاز فوری دیگر شرکت‌های تابع وزارت نفت به سیستم‌های فشار افزایی در فصل زمستان گفت: سال گذشته تعدادی از توربین‌ها و core engine ایستگاه‌های آزادان، خورموج، دو راهان و نورآباد تقدیم شرکت‌های POGC - SPGC و انتقال گاز شد که نیاز مبرم به این تجهیزات برای تداوم روند تولید داشتند.

او با تاکید بر اینکه امروز دامنه برخورداری از برکات و آثار داخلی‌سازی توربین، فراتر از مرزهای شرکت مهندسی و توسعه گاز گسترش یافته و به دیگر بخش‌های صنعت نفت رسیده است، گفت: مایه مباهات است که سرریز تکنولوژی‌هایی که طی سال‌ها با حمایت مالی و از محل قراردادهای انتقال فناوری مهندسی و توسعه گاز با کارخانه‌های سازنده داخلی به‌دست آمده، سبب پیشرفت و رفع نیاز بخش‌های دیگر صنعت می‌شود.