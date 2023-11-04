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کد مطلب 5929641
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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵

تابوت رژیم صهیونیستی روی دستان دختران ایرانی

تابوت رژیم صهیونیستی روی دستان دختران ایرانی

تصاویری از تابوت رژیم صهیونیستی روی دستان دختران تهرانی حاضر در تظاهرات یوم الله ۱۳ آبان را مشاهده می‌کنید.

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