دریافت 20 MB کد مطلب 5929641 https://mehrnews.com/x33qG6 ۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵ کد مطلب 5929641 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۵ تابوت رژیم صهیونیستی روی دستان دختران ایرانی تصاویری از تابوت رژیم صهیونیستی روی دستان دختران تهرانی حاضر در تظاهرات یوم الله ۱۳ آبان را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان نشان دهنده همبستگی با غزه علیه استکبار است ۱۳ آبان نقطه عطفی در مصاف با استکبار جهانی است هزینه تسلیم باج دادن است/ طوفانالاقصی تاریخ را جابهجا کرد طنین شعار «مرگ بر آمریکا» در شهرهای لرستان خروش دانش آموزان و مردم مازندران در ۱۳ آبان برچسبها تابوت دختران انقلاب یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان
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