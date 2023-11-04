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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۷

قطعنامه پایانی ۱۳ آبان؛

۱۳ آبان نقطه عطفی در مصاف با استکبار جهانی است

۱۳ آبان نقطه عطفی در مصاف با استکبار جهانی است

قطعنامه پایانی راهپیمایی سراسری یوم الله ۱۳ آبان قرائت و تاکید شد که ۱۳ آبان از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی و تجلی اراده مقاومت مقدس در مصاف با استکبار جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در قطعنامه پایانی این مراسم تاکید کردند که سیزدهم آبان ماه، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی و تجلی اراده و ظرفیت‌های مقاومت مقدس در مصاف با استکبار جهانی است. گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان و دانشجویان شهید و غیوری که به تأسی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) این روز را به یکی از مهم‌ترین روزهای عزت و سربلندی و ایستادگی در مقابل استکبار تبدیل نمودند و اینک اقتدار عظیم حاصل از همان گفتمان استکبارستیزی، معادلات منطقه و جهان را تغییر داده و مانع یکه‌تازی آمریکای جنایتکار و شجره خبیثه استکبار در منطقه راهبردی غرب آسیا شده است.

متن قطعنامه پایانی مراسم راهپیمایی سراسری یوم الله ۱۳ آبان به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ

«سیزدهم آبان ماه»، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی و تجلی اراده و ظرفیت‌های مقاومت مقدس در مصاف با استکبار جهانی است. گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان و دانشجویان شهید و غیوری که به تأسی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) این روز را به یکی از مهم‌ترین روزهای عزت و سربلندی و ایستادگی در مقابل استکبار تبدیل نمودند و اینک اقتدار عظیم حاصل از همان گفتمان استکبارستیزی، معادلات منطقه و جهان را تغییر داده و مانع یکه‌تازی آمریکای جنایتکار و شجره خبیثه استکبار در منطقه راهبردی غرب آسیا شده است.

اینک خونین‌ترین باریکه محصور در توحش مدرن استکبار جهانی با قدرت سلاح ایمان و مقاومت، با یدالله بر آمده از آستین مقاومت حلاوت و شیرینی، و پیروزی و ظفرمندی را با عملیات همه‌جانبه و ترکیبی طوفان الاقصی رقم زده و با تازیانه الهی ضربه غیر قابل ترمیم بر چهره سیاه و متعفن رژیم ضد انسانی و نژاد پرست صهیونیستی وارد و ادراک‌ها و ذهنیت‌های آلوده و دکترین‌های زاینده رژیم جعلی را بهم ریخته است.

ما شرکت کنندگان در تظاهرات سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان که روز تبلور خشم الهی و انقلابی ملت ایران علیه «شیطان بزرگ» آمریکای جنایتکار و ایادی استکبار جهانی است، با اعتماد به نصرت الهی و اعتقاد بر استکبارستیزی عقلانی و ندای هیهات منا الذله، مواضع خود را با بانگ رسای الله‌اکبر خامنه‌ای رهبر به جهانیان اعلام می‌داریم:

۱. ما شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، ضمن تجدید میثاق با معمار گفتمان استکبارستیزی، حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) رمز مقاومت در برابر سلطه جهانی آمریکا و صهیونیزم را پیروی از فرامین رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) می‌دانیم.

2.ما ملت مسلمان و ظلم‌ستیز ایران، سیاست‌های دوگانه حکام غربی و خانه پوشالی حقوق بشر و نمایندگان غربی در شورای مضحک امنیت را محکوم و خواستار آتش‌بس فوری در سرزمین‌های اشغالی بوده؛ اعلام می‌داریم بحران منطقه‌ای کنونی غرب آسیا حاصل سیاست‌های تبهکارانه آمریکای جنایتکار در تسلیح، تأمین مالی و تحریک دولت وحشی و تروریستی صهیونیست است .

۳. به آمریکا، انگلستان و فرانسه اعلام می‌کنیم که محور مقاومت محدود به غزه و فلسطین نیست و اگر بمباران و کشتار وحشیانه مردم مظلوم غزه متوقف نگردد، هیچ سناریویی را دور از ذهن ندانید و آگاه باشید که هویت ما با هراس‌افکنی در جان اشغالگران گره‌خورده و سلاح‌های ما بی‌تاب و جمجمه‌های شما در تیررس ماست و بهای جان بی‌گناهان، منافع و جان‌های شما خواهد بود.

۴. از تمامی کشورهای اسلامی و دولت‌های مستقل می‌خواهیم ضمن محکومیت جدی جنایات ضد بشری و نسل‌کشی مردم مظلوم غزه توسط رژیم نژاد پرست صهیونیستی در مجامع بین‌المللی نسبت به قطع روابط سیاسی، همکاری‌های اقتصادی و صادرات نفت و گاز به وظیفه انسانی خود عمل نمایند.

۵. ضمن تقدیر از ملت‌های آزاده دنیا و مردم کشورهای اسلامی خاصه ملت انقلابی ایران بخاطر حضور باشکوه، پرمعنا و الهام‌بخش درحمایت از مردم مظلوم غزه و مبارزان فلسطینی اعلام می‌کنیم: تا پیروزی نهایی فلسطین در کنار این ملت مقاوم و قهرمان خواهیم ماند و از مواضع مقتدرانه و دیپلماسی فعال دولت محترم حمایت می‌نمائیم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲ مطابق با نوزدهم ربیع الثانی ۱۴۴۵

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

کد مطلب 5929637
هادی رضایی

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