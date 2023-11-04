به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان ماه گفت: بدون شک تاریخ همه ملتها، اقوام و ادیان پر از نقاط فراز و نشیب بوده است و ما هم در ایران اسلامی و در نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) روزها و هفتههای خاصی از جمله همین یومالله ۱۳ آبان را داریم.
وی متذکر شد: اگر نگاهی به گذشته خود کنیم، یک سال پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، حضرت امام در ۴ آبان ماه و در برابر تصویب کاپیتولاسیون یک سخنرانی تاریخی کردند. به عظمت تشخیص امام در آن روز نگاه کنید که فرمودند «رئیسجمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیا در نظر ملت ایران است. تمام گرفتاریهای ما از آمریکاست و تمام گرفتاریهای ما از اسرائیل است. اسرائیل هم از آمریکاست». این سخن برای ۶۰ سال قبل است و اینجا بود که امام را تبعید کردند و این موضوع نشاندهنده نگاه عمیق حضرت امام به آمریکا بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب، در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ لانه جاسوسی را تسخیر کردیم که امام گفتند این مهمتر از انقلاب اول بود که علت این مسأله آن است که اسناد و مدارک نشان میداد اینها میخواستند مجدداً همان اتفاقاتی را که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رقم زدند و باعث شکست دولت ملی شدند و کودتا کردند، دوباره تکرار کنند.
وی با اشاره به اینکه جنگ، تجزیهطلبی و حمله طبس، همگی نشان از خوی استکباری و ظلم آمریکا دارد، گفت: مقاومت برای امروز نیست و مقاومت از ابتدای نهضت مبتنی بر اسلام و باورهای مبتنی بر اهل بیت اساس و چارچوب حرکت ملت ایران، امت اسلامی و همه آزادی خواهان جهان بوده است. همیشه آمریکا و اذنابش از جمله اسرائیل و انگلیس به دنبال ظلم و جنایت در کشور ما بودهاند.
مقاومت اهل هوشمندی، حساب و کتاب و تدبیر است
قالیباف ادامه داد: آمریکاییها همیشه و در هر شرایطی مقابل منافع ملی و پیشرفت و استقلال ما ایستادند، کودتا و جنگ کردند و تاریخ شهادت میدهد که آنان این اقدامات را انجام دادند و ما ایستادگی کردیم. آنان میخواهند ما را از قدرت بازدارندگی و پیشرفت بازبدارند. هیچ منافاتی بین مبارزه بر مبانی سنت الهی با واقعگرایی درباره منافع ملی و توجه به واقعیات وجود ندارد. مقاومت اهل هوشمندی و متانت است، اهل تدبیر است و شجاعت، اهل حساب و کتاب است. البته امید داریم به خدایی که از آنجایی که در محاسبات ما و دشمن نیست، پیروزی را نصیبمان کند.
وی اظهار داشت: تدبیر، حساب و کتاب و شجاعت داریم و امیدمان به خداوند است. آنهایی که امروز به طرفداری از فلسطین ایستادهاند، لزوماً ایدئولوژی آنان شبیه ما نیست اما آنها هم در مقابل ظلم میایستند. مقاومت حتماً هزینه دارد اما هزینه تسلیم به مراتب بیشتر از مقاومت است. هزینه تسلیم به معنای باج دادن و ربا گرفتن و ربا دادن است و انتهای مسیر سازش، ورشکستی و سرشکستگی و انتهای مسیر مقاومت سربلندی و پیروزی است.
عملیات طوفانالاقصی نقطه عطفی بود و تاریخ را جابهجا کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عملیات طوفان الاقصی یک نمونه عملی از مقاومت بود. این عملیات یک نقطه عطفی بود و تاریخ را جا به جا کرد. با صراحت می گویم که همه امروز حرف از یک نظم نوین جهانی میزنند و طوفان الاقصی معادلات این نظم جهانی را در سطح جهانی و منطقهای جا به جا کرد و اسرائیل و آمریکا هر کاری کنند، این به جای خودش باز نمیگردد.
وی ادامه داد: از آغاز جنگ جهانی اول انگلیسیها تصمیم گرفتند که این حرکت و این جرثومه فساد و ناامنی را در فلسطین پایه گذاری کنند، این مسیر طی شد و سال ۱۹۴۸ انگلیسیها در شورای امنیت این رژیم را به رسمیت شناختند و ۷۵ سال است که شیطنتهای آنان ادامه دارد و نشان دادند که یک ارتش مقتدر، جامع و کامل هستند و در دکترین نظامی خود نشان دادند که آنچنان بر اطلاعات سوار هستند که همه چیز را در هر جایی کنترل میکنند. رژیم صهیونیستی همیشه از حمایتهای خارجی برخوردار بود و مدعی جنگ پیشدستانه بود و نبرد را به خارج از مرزهای اشغالی میبردند. همه حرف آنها از امنیت داخلیشان بود، به قدرت بازدارندگی خود افتخار میکردند و به گنبد آهنین خود مینازیدند. این موارد نقاط قوتی بود که رژیم صهیونیستی در طول ۷۵ سال برای خود ترسیم کرده بود.
همه امروز فهمیدند که رژیم صهیونیستی یک خانه عنکبوتی است
قالیباف تاکید کرد: سید ما شب گذشته گفت دیگر فقط من نیستم که میگویم رژیم صهیونیستی یک خانه عنکبوتی است، امروز همه دنیا فهمید اینها یک خانه عنکبوتی هستند. امروز با بمبهای آنچنانی کودکان و زن و بچهها را به شهادت میرساندند. این قدرت است؟ این کارها اوج رذالت و درماندگی است. رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بداند که هر اتفاقی بیفتد، این نقطه عطف معادلات تغییر نمیکند و طبق گفته رهبر انقلاب هرگز این شکست ترمیم پذیر نیست.
وی اظهار داشت: نتانیاهو بداند که قربانی این حوادث خواهد بود و به بدبختی و ذلت خواهد افتاد و همه این را خواهیم دید. مقصر اصلی همه این جنایتها را به طور روشن و مشخص، آمریکای جنایتکار میدانیم و همه این جنایات با دستور و حمایت آمریکا انجام میشود. حرف خبیثانه رئیسجمهور آمریکا در سفر اول خود به تلآویو بعد از عملیات طوفان الاقصی را فراموش نمیکنیم؛ وقتی که دو شیطان همدیگر را در آغوش گرفتند، گفت اگر تا امروز اسرائیل هم نبود، ما لازم داشتیم اینجا یک کشور اسرائیل ایجاد کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای شیطان و شیطان پرست، شیطنت نکن و دوباره در دستگاه محاسباتی خود اشتباه نکن. گروههای مقاومت موضوعی دولتی و دولت محور نیستند بلکه امری مبتنی بر امت اسلامی است و مطمئن باش که این گروهها طعم سخت شکست را به شما جنایتکاران نشان خواهند داد.
غربیها درگیر بیشترین مشکلات امنیتی داخلی و خارجی هستند
قالیباف بیان کرد: ما یادمان نمیرود که در همین ۱۳ آبان سال گذشته رئیس جمهور آمریکا در یک سفر تبلیغاتی به کالیفرنیا گفت که ما به دنبال این هستیم که ایران را آزاد کنیم و تا چند هفته دیگر ایران آزاد میشود. آنقدر دستگاه محاسباتی آنان غلط است که برای جمهوری اسلامی روزشمار میگذارند و یک سال از آن حرف گذشت و ما در خیابانهای تهران و ایران اسلامی هستیم و آنان درگیر بیشترین مشکلات امنیتی داخلی و خارجی هستند. بیچاره کشورهایی که روی این رژیم رفتنی و پلید حساب باز کرده بودند و روی اسب بازنده شرط بندی کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران همیشه آزادیخواه و دل داده به اهل بیت و اسلام بوده و هستند. اگر دشمنان با جنگ ترکیبی و رسانهای با ما در جنگ هستند، بحث هستهای بهانه است و آنان از قدرت ما هراس دارند.
وی تاکید کرد: اسرائیل و بسیاری از کشورهای نزدیک به آمریکا کلاهک هستهای دارند اما ما دنبال این مسائل نبوده، نیستیم و نخواهیم بود. آنان میخواهند با این بهانه و تحریمها، جلوی پیشرفت ما را بگیرند. مهمترین موضوع داخلی ما حل مشکلات اقتصادی است و مقاومت در برابر این مشکلات اهمیت زیادی دارد و این را باید مبارزهای مقدس بدانیم و خداوند وعده داده است که اگر خالصانه پیش برویم و سختیها را تحمل کنیم، عزت و اجر اخروی با کسانی است که در مسیر خداوند و شهدا گام بردارند.
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