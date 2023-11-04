طنین شعار «مرگ بر آمریکا» در شهرهای لرستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مردم شهرستان‌های مختلف استان لرستان با حضور حماسی گسترده و پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود از استکبار را اعلام کردند.

راهپیمایی‌کنندگان با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و با حمل شعارنوشته‌ها و دست‌نوشته‌هایی با موضوع استکبارستیزی به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند.

در این راهپیمایی علاوه بر حضور چشمگیر دانش‌آموزان و دانشجویان، مردم استان نیز حضوری گسترده دارند و مسئولان در شهرستان‌های مختلف استان هم پیشاپیش راهپیمایی هم صدا با سایر شرکت‌کنندگان فریاد «مرگ بر آمریکا» و» مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

راه‌پیمایان لرستانی در این راهپیمایی با شعارهای انقلابی همچون گذشته با شور و نشاط وصف‌ناپذیری بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره)، بنیان‌گذار و معمار انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

شرکت‌کنندگان که حضور جوانان و نوجوانان در بین آنها بسیار پررنگ بود، یک‌صدا فریاد زدند که تا خون در رگ دارند از انقلاب خود که ثمره خون هزاران لاله گلگون‌کفن است دفاع خواهند کرد و هر مانعی را از سر راه این انقلاب برخواهند داشت.

مبارزه ملت ایران با استکبار به الگویی برای تمام ملت‌ها تبدیل شده است

حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، اظهار داشت: ۱۳ آبان روز مهمی در تاریخ مبارزات مردم ایران است که به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز نام‌گذاری شده است.

وی با اشاره به حوادث تاریخی این روز، گفت: تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ و کشتار دانش‌آموزان بی‌گناه در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ از اقدامات خبیثانه‌ای بود که استکبار بر علیه مردم ایران انجام داد، اما در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و در جریان تسخیر لانه جاسوسی این جوانان ایرانی بودند که بر صورت استکبار سیلی زدند و این جریان مبارزاتی را تا امروز ادامه داده‌اند.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، عنوان کرد: مبارزه ملت ایران اسلامی با جریان استکبار به یک الگو برای تمام ملت‌ها تبدیل شده و نمونه بارز آن در حماسه‌سازی جوانان و مبارزان فلسطینی متبلور است و به برکت همین روحیه جهادی امروز انتفاضه مردم فلسطین تبدیل به طوفان‌الاقصی شده و این طوفان به‌زودی همه ناپاکی‌ها و پلشتی‌ها را از دامن اسلام و منطقه خواهد زدود.

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان

در این راستا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، مسیرهای راهپیمایی شهرستان‌های استان را به شرح زیر اعلام کرد:

خرم‌آباد: میدان شهدا، پل شهدا، سه‌راه اسدآبادی، مصلای الغدیر

سلسله: میدان امام خمینی (ره)، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان آیت‌الله بروجردی، میدان عاشورا

بروجرد: میدان شهدا، میدان قیام

الیگودرز: میدان امام خمینی (ره)، میدان امام حسین (ع)

ازنا: میدان شهید صادقی، میدان راه‌آهن

درود: میدان هفتم تیر، میدان آزادگان، مصلای نمازجمعه

پلدختر: میدان شهید بهشتی، پل شهدای هفتم تیر، پل شهدای دولت، میدان شهید بهشتی

کوهدشت: مسجد صاحب‌الزمان (عج)، میدان شهدا، میدان امام (ره)، مسجد صاحب‌الزمان (عج)

دلفان: میدان بعثت، خیابان امام خمینی (ره)، میدان تمام خمینی (ره)

چگنی: خیابان بسیج، مصلای نمازجمعه

رومشکان: مسجد امیرالمؤمنین (ع)، خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام خمینی (ره)، مزار شهدای گمنام

معمولان: مصلای نمازجمعه، خیابان امام خمینی (ره)، سه‌راه فرمانداری

بنابراین گزارش، این مراسم به‌صورت هم‌زمان در سراسر استان رأس ساعت ۱۰ روز شنبه ۱۳ آبان برگزار خواهد شد.

محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی در خرم‌آباد

سرهنگ کریم فاخری رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی لرستان در سخنانی محدودیت‌های ترافیکی ۱۳ آبان در خرم‌آباد از ساعت هشت صبح تا پایان مراسم راهپیمایی را اعلام کرد.

وی گفت: محدودیت‌های ترافیکی فردا در خرم‌آباد به شرح زیر است:

خیابان انقلاب، سه‌راه بالای مطهری به سمت مصلی مسدود و خودروها به سمت سه‌راه پایین مطهری و خیابان ساحلی هدایت می‌شوند.

خیابان امام از تقاطع بانک به سمت میدان شهدا مسدود و وسایل نقلیه به سمت میدان استانداری و ساحلی هدایت می‌شوند.

خیابان معلم نیز از سمت میدان شهید انوشیروان رضایی منتهی به سه‌راهی باختر مسدود است.

بلوار شورا به سمت خیابان انقلاب از شرق به غرب مسدود و خودروها به سمت بلوار شصت‌متری و شهید شفیع‌پور هدایت می‌شوند.

همه مسیرهای منتهی به خیابان شهدای شرقی در زمان راهپیمایی مسدود می‌شود مسیرهای جایگزین عبارت‌اند از:

شهروندانی که قصد تردد از مسیر تقاطع بیمارستان عشایر به سمت بلوار شریعتی را دارند باید از مسیر تقاطع بیمارستان به سمت پل انقلاب تغییر مسیر داده و از خیابان ساحلی و پل‌های موقت استفاده کنند و یا اینکه برای تردد از بلوار ۶۰ متری و شهید شفیع‌پور تردد کنند.

شهروندانی که قصد تردد از جنوب و بلوار شریعتی به شمال شهر و میدان ۲۲ بهمن را دارند باید بعد از عبور از چهارراه اسدآبادی به سمت بلوار شورا تغییر مسیر داده و از بلوار ۳۰ متری پژوهنده و یا ۶۰ متری و شهید شفیع‌پور ادامه مسیر دهند.