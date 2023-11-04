به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای حزب الله لبنان پایگاه‌های الجرداح، حدب البستان و جل العلم متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار دادند.

این حملات نیروهای حزب الله لبنان با شلیک موشک به سمت پایگاه‌های نظامیان اشغالگر در شمال اراضی اشغالی صورت گرفت.

این در حالیست که ارتش رژیم صهیونیستی منطقه اللبونه واقع در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

حملات خمپاره‌ای از سوی ارتش اشغالگر علیه رأس الناقوره واقع در مرزهای لبنان نیز صورت گرفت.

شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه اللبونه و الناقوره به پرواز درآمده و اطراف منطقه یارین را بمباران کردند.