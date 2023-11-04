به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باستان صبح شنبه در مراسم ۱۳ آبان در بوشهر اظهار داشت: طوفان الاقصی باعث شد تا موضوع فلسطین به مسئله اول جهان تبدیل شود و این موضوع بیداری مسلمانان جهان را در پی داشته است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به از بین رفتن هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: طوفان الاقصی نشان داد که گنبد آهنین و سیستم اطلاعاتی موساد ضعف‌های فراوانی دارد.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز کشورهای اسلامی در عادی‌سازی روابط با اسرائیل اضافه کرد: باید روابط با این کشور قطع شود و شاهد تعطیلی سفارت‌خانه‌های این رژیم در نقاط مختلف جهان باشیم.

باستان یکی از مصادیق استکبار جهانی را رژیم کودک کش صهیونیستی عنوان کرد و ادامه داد: این رژیم با قتل، خشونت، افراطی‌گری، نپذیرفتن قواعد و قوانین بین‌المللی، انحصارطلبی و ترور به دنبال جنایت علیه بشریت است.

وی با اشاره به انجام جنایات رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و کشورهای غربی افزود: رژیم صهیونیستی منافع آمریکا و غرب را در خاورمیانه دنبال می‌کند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها می‌خواهند رژیم صهیونیستی را به عنوان ژاندارم منطقه نگه دارند تصریح کرد: این رؤیای آمریکایی‌ها هرگز عملی نمی‌شود.

وی تاکید کرد: جهان بداند که قدرت‌های شیطانی وقتی رو به زوال می‌روند قتل و عام و جنایت می‌کنند تا شاید بتوانند چند روزی هم بر اریکه قدرت تکیه زنند اما آنها با این حجم از جنایات، فقط مسیر نابودی را سریع‌تر می‌پیمایند.