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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی:

جنایات رژیم صهیونیستی مسیر نابودی آنها را سریع‌تر می‌کند

جنایات رژیم صهیونیستی مسیر نابودی آنها را سریع‌تر می‌کند

بوشهر- رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی گفت: این حجم از جنایات رژیم صهیونیستی، فقط مسیر نابودی آنها را سریع‌تر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باستان صبح شنبه در مراسم ۱۳ آبان در بوشهر اظهار داشت: طوفان الاقصی باعث شد تا موضوع فلسطین به مسئله اول جهان تبدیل شود و این موضوع بیداری مسلمانان جهان را در پی داشته است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به از بین رفتن هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: طوفان الاقصی نشان داد که گنبد آهنین و سیستم اطلاعاتی موساد ضعف‌های فراوانی دارد.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز کشورهای اسلامی در عادی‌سازی روابط با اسرائیل اضافه کرد: باید روابط با این کشور قطع شود و شاهد تعطیلی سفارت‌خانه‌های این رژیم در نقاط مختلف جهان باشیم.

جنایات رژیم صهیونیستی مسیر نابودی آنها را سریع‌تر می‌کند

باستان یکی از مصادیق استکبار جهانی را رژیم کودک کش صهیونیستی عنوان کرد و ادامه داد: این رژیم با قتل، خشونت، افراطی‌گری، نپذیرفتن قواعد و قوانین بین‌المللی، انحصارطلبی و ترور به دنبال جنایت علیه بشریت است.

وی با اشاره به انجام جنایات رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و کشورهای غربی افزود: رژیم صهیونیستی منافع آمریکا و غرب را در خاورمیانه دنبال می‌کند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها می‌خواهند رژیم صهیونیستی را به عنوان ژاندارم منطقه نگه دارند تصریح کرد: این رؤیای آمریکایی‌ها هرگز عملی نمی‌شود.

وی تاکید کرد: جهان بداند که قدرت‌های شیطانی وقتی رو به زوال می‌روند قتل و عام و جنایت می‌کنند تا شاید بتوانند چند روزی هم بر اریکه قدرت تکیه زنند اما آنها با این حجم از جنایات، فقط مسیر نابودی را سریع‌تر می‌پیمایند.

جنایات رژیم صهیونیستی مسیر نابودی آنها را سریع‌تر می‌کند

کد مطلب 5929819

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