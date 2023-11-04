به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از ۱۰ حمله شدید جنگنده های اسرائیلی به مناطقی در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف عیترون، عیتا الشعب و رامیا را به شدت گلوله باران کرد.

بر اثر این حملات ستونی از دود از اطراف بنت جبیل به هوا برخاسته است.

همچنین رژیم صهیونیستی شمال شهرک الماری و نیز اطراف شهرک کفرشوبا را هدف قرار داد.

از سوی دیگر مقاومت به شکل همزمان مواضع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد که شدیدترین حمله به مرکز جل العلام انجام شد.

از سوی دیگر حزب الله لبنان، یک بالن جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی را بر فراز شهرک صهیونیست نشین مسکاف عام در شمال فلسطین ساقط کرد.