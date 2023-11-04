جامعه ورزش استان سمنان پشت فلسطین ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه ورزش استان سمنان در بیانیه‌ای، روز سیزدهم آبان ماه را گرامی داشتند. در این بیانیه ضمن حمایت از مردم فلسطین، نسبت به جنایت‌های اسرائیل اعلام انزجار شده است.

در این بیانیه می‌خوانیم: واکاوی و بازخوانی هرچند باره یک حکایت تاریخی که با ایمان و اعتقاد ملتی عجین شده باشد و برآیند این کنش عدالت‌خواهانه اقتدار و شکوه بنیانی فرهنگی و متعالی را ترسیم کند، همه در بر کشیدن و بلندآوازگی نسلی نو پا به نام دانش آموز که در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۵۸ خانه پوشالی استکبار را تسخیر کردند، نقشی انکار ناپذیر خواهد داشت.

در این بیانه آمده است: این روز بی‌بدیل در تاریخ سرزمینی چنین کهن و دین باور محصول برون داد اندیشه‌ای است که هم آوا با آرمان بلند خمینی کبیر (ره)، در همیشه دوران‌ها بر تارک ملت سلحشور ایران اسلامی خواهد درخشید.

در ادامه بیانیه می‌خوانیم: اینک جامعه ورزش و جوانان استان سمنان ضمن گرامی داشت ۱۳ آبان ماه و ادای احترام به شهدای دانشجوی پیرو خط امام (ره) و شهدای دانش‌آموز اعلام می‌نماید که در راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان با آحاد ملت ایران همگام خواهد بود و با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) حمایت همه جانبه خود را در ایستادگی در برابر دشمنان و دفاع از حق آزادی‌خواهان جهان ابراز می‌کند و از آحاد ملت بزرگ ایران به ویژه جامعه بزرگ ورزش و جوانان دعوت می‌کند تا با حضور پرشکوه خود در اجتماع بزرگ ۱۳ آبان، دشمنان نظام را مأیوس و نور امید را در دل آزادی‌خواهان جهان برافروزند.

به گزارش مهر، ورزشکاران امروز با لباس‌های ورزشی خود در میدان عظیم و پرشور ۱۳ آبان حضور یافتند.