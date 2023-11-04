به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲) در همایش بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل که در سالن همایش‌های شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و با اشاره به سکوت جامعه جهانی گفت: امیدوارم که نصرت الهی بیش از گذشته مشمول مردم مظلوم غزه شود و به زودی شاهد پیروزی آنان بر رژیم وحشی و غاصب صهیونیستی باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیر عامل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزارتخانه‌هایی است که به‌طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد و هرگونه اختلال در ارتباطات می‌تواند مشکلات جدی را برای مردم ایجاد کند.

زارع پور با اشاره به افزایش ۲۰ برابری حملات سایبری در یک سال گذشته، تأکید کرد که با افزایش سطح آمادگی‌ها در برابر حملات سایبری، بخش زیادی از سرویس‌هایی حیاتی کشور که توسط وزارت ارتباطات پشتیبانی می‌شوند در یک حاشیه امن قرارگرفته‌اند.

وی افزود: بنابراین در شرایطی که مردم کندی یا قطعی ارتباطات را برنمی‌تابند، باید به موضوع پدافند غیرعامل و آمادگی در برابر تهدیدات توجه ویژه داشت و از قبل سطح آمادگی را در برابر تهدیدات افزایش داد و برای آن طرح‌ریزی انجام داد و رزمایش برگزار کرد. هرچند باید این طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی هم بررسی شود که در مواقع اضطرار پاسخگوی شرایط خواهد بود یا خیر.

زارع پور با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات نظام‌نامه‌های مختلفی برای اطمینان از صحت عملکرد بخش‌های گوناگون تهیه و تدوین‌شده است، تصریح کرد: البته غیر از این اقدامات عمومی، کارهای ریشه‌ای و اساسی نیز انجام‌گرفته است که یکی از مهمترین آنها راه اندازی و زیر بار رفتن صد درصد ترافیک کشور با سامانه مدیریت خدمات نامه دامنه یا همان DNS است.

وی با اشاره به تلاش مستمر دشمن برای آسیب رساندن به زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: در یک سال گذشته حجم حملات سایبری DOS (حمله منع خدمت) و DDOS (حمله منع خدمت توزیع‌شده) افزایش ۲۰ برابری داشته است و عمده هدف این حملات کور، مختل کردن و از کار انداختن روند خدمت‌رسانی کسب‌وکارهاست که در در نقطه مقابل هدف پدافند غیرعامل یعنی تضمین ارائه خدمت به مردم است.

وی افزود: مقابله با این سطح و این حجم از حملات تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد که در همین راستا شرکت ارتباطات زیرساخت به‌صورت لحظه‌ای در حال مقابله است و سامانه‌های مقابله با حملات DOS و DDOS را گسترش داده است و این باعث شده که بخش زیادی از سرویس‌هایی حیاتی کشور که توسط وزارت ارتباطات پشتیبانی می‌شوند در یک حاشیه امن قرار گیرند.

زارع پور در پایان گفت: وظیفه ما در وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابعه این است که مبتنی بر اسنادی که سازمان پدافند غیرعامل تصویب و مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می‌کند، بتوانیم تداوم ارائه خدمت کسب‌وکارها را تضمین کنیم تا حداکثر خدمت را با حداقل آسیب داشته باشند. البته لازمه آن همگرایی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها است که بتوانیم زیرساخت‌های لازم را تأمین کنیم تا در مواقع بحرانی این تضمین را بدهیم که سرویس‌های خدمت رسان تداوم پیدا کنند.