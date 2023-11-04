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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

صفار هرندی در جمع راهپیمایان یزد:

کشتار کودکان آبروریزی بزرگی برای صهیونیست‌هاست

کشتار کودکان آبروریزی بزرگی برای صهیونیست‌هاست

یزد- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنایاتی که صهیونیست‌ها در غزه رقم زدند، گفت: کشتار کودکان و زنان بی‌دفاع، آبروریزی بزرگی برای صهیونیست‌هاست و هرگز فراموش نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفار هرندی، پیش از ظهر شنبه در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان در تکیه امیرچقماق یزد با اشاره به وقایعی که در ۱۳ آبان سال‌های ۴۳، ۵۷ و ۵۸ اظهار کرد: اتفاقات ۱۳ آبان در سالهای ۴۳ و ۵۷ آغاز مبارزات و در نهایت سرنگونی پهلوی و در سال ۵۸، نقطه عطفی برای انقلاب اسلامی و نوپای ایران اسلامی بود.

وی با اشاره به اسنادی که از لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۵۷ کشف شد، بیان کرد: این اسناد با دستگاه هایی که در سفارتخانه وجود داشت، رشته رشته شد اما توسط دانش آموزان و دانشجویان در کاری سخت و زمان‌بر کنار هم چیده شد و حاصل این تلاش‌ها مجموعه ارزشمند ۸۰ جلدی اسناد لانه جاسوسی بود که در اختیار ملت ایران و جهانیان قرار گرفت.

صفار هرندی انتقال این اسناد به جهانیان را سبب روشن شدن چهره واقعی آمریکا دانست و گفت: آمریکایی‌ها نشان دادند هیچ بویی از دموکراسی و حقوق بشر نبرده اند و اسناد بدست آمده بر این ادعا صحت می‌گذارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتظار ملت‌ها از کشورهای قدرتمند جهان برای توقف این جنایت‌ها گفت: این انتظار در حالی وجود دارد که جنایت صهیونیست‌ها با حمایت آمریکا صورت می‌گیرد و همانگونه که رهبری فرمودند، اگر حمایت آمریکا نبود رژیم صهیونیستی حتی یک روز نیز توان ماندن نداشت.

وی، اقدام حماس را تحقیر بزرگی برای رژیم صهیونیستی دانست و بیان کرد: نه یک کشور بلکه یک گروه به نام حماس، ضربه و تحقیر بزرگی به این رژیم وارد کرد و صحنه‌های فرار صهیونیست‌ها را به ثبت رساند.

صفار هرندی، بمباران کودکان و بانوان را اقدام صهیونیست‌ها برای جبران این حقارت برشمرد و تأکید کرد: این مساله نه تنها آبروریزی بزرگ رژیم را به فراموشی نمی‌سپارد، بلکه درس بزرگی برای ملت‌ها با این پیام است که می‌توانند در برابر ظالمان ایستادگی کنند.

کد مطلب 5930013

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