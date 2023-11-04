به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفار هرندی، پیش از ظهر شنبه در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان در تکیه امیرچقماق یزد با اشاره به وقایعی که در ۱۳ آبان سالهای ۴۳، ۵۷ و ۵۸ اظهار کرد: اتفاقات ۱۳ آبان در سالهای ۴۳ و ۵۷ آغاز مبارزات و در نهایت سرنگونی پهلوی و در سال ۵۸، نقطه عطفی برای انقلاب اسلامی و نوپای ایران اسلامی بود.
وی با اشاره به اسنادی که از لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۵۷ کشف شد، بیان کرد: این اسناد با دستگاه هایی که در سفارتخانه وجود داشت، رشته رشته شد اما توسط دانش آموزان و دانشجویان در کاری سخت و زمانبر کنار هم چیده شد و حاصل این تلاشها مجموعه ارزشمند ۸۰ جلدی اسناد لانه جاسوسی بود که در اختیار ملت ایران و جهانیان قرار گرفت.
صفار هرندی انتقال این اسناد به جهانیان را سبب روشن شدن چهره واقعی آمریکا دانست و گفت: آمریکاییها نشان دادند هیچ بویی از دموکراسی و حقوق بشر نبرده اند و اسناد بدست آمده بر این ادعا صحت میگذارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتظار ملتها از کشورهای قدرتمند جهان برای توقف این جنایتها گفت: این انتظار در حالی وجود دارد که جنایت صهیونیستها با حمایت آمریکا صورت میگیرد و همانگونه که رهبری فرمودند، اگر حمایت آمریکا نبود رژیم صهیونیستی حتی یک روز نیز توان ماندن نداشت.
وی، اقدام حماس را تحقیر بزرگی برای رژیم صهیونیستی دانست و بیان کرد: نه یک کشور بلکه یک گروه به نام حماس، ضربه و تحقیر بزرگی به این رژیم وارد کرد و صحنههای فرار صهیونیستها را به ثبت رساند.
صفار هرندی، بمباران کودکان و بانوان را اقدام صهیونیستها برای جبران این حقارت برشمرد و تأکید کرد: این مساله نه تنها آبروریزی بزرگ رژیم را به فراموشی نمیسپارد، بلکه درس بزرگی برای ملتها با این پیام است که میتوانند در برابر ظالمان ایستادگی کنند.
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