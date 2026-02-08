به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ارتقای سرانه فضاهای مطالعاتی و گسترش دسترسی عادلانه به خدمات کتابخانه‌ای، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همزمان با دهه مبارک فجر، مجموعه‌ای از پروژه‌های کتابخانه‌ای را در استان‌های مختلف کشور افتتاح می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در مجموع ۱۲ پروژه کتابخانه‌ای در این ایام به بهره‌برداری خواهد رسید که از این تعداد، ۷ پروژه جدیدالتأسیس شامل ۳ باب پیشخان کتابخانه‌ای با زیربنای کمتر از ۲۰۰ مترمربع و ۴ باب کتابخانه عمومی است. افتتاح این پروژه‌ها در مجموع منجر به افزایش ۱۷۵۰ مترمربع زیربنای فضای کتابخانه‌ای در کشور خواهد شد.

علاوه‌بر پروژه‌های جدید، یک پروژه به بهره‌برداری از ساختمان جدید کتابخانه عمومی اختصاص دارد که با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی اجرا شده است. همچنین ۴ پروژه دیگر مربوط به بازطراحی، به‌سازی و ارتقای فضاهای کتابخانه‌ای موجود است که پس از اتمام عملیات اجرایی، مجدد در چرخه خدمت‌رسانی فرهنگی قرار خواهند گرفت.

این پروژه‌ها در استان‌های خراسان رضوی (فریمان، مشهد، باخرز و کاشمر)، خراسان شمالی (جاجرم)، سمنان، کردستان (بیجار)، مازندران (نکا و بهشهر)، یزد و بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد که بیانگر رویکرد متوازن نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در توسعه فضاهای فرهنگی در مناطق مختلف کشور است.

افتتاح این پروژه‌ها در دهه فجر، در چارچوب سیاست‌های کلان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با هدف تقویت نقش کتابخانه‌ها به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، توسعه خدمات نوین کتابخانه‌ای و افزایش مشارکت عمومی در حوزه کتاب و کتابخوانی انجام می‌شود.