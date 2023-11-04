به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بار دیگر با انتقاد لفظی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نسل‌کشی مردم فلسطین اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی «مسئول اصلی حملات به نوار غزه است، نتانیاهو دیگر شخصی نیست که بخواهیم تحت هیچ شرایطی با او گفتگو کنیم و او را به کلی کنار گذاشته‌ایم.»

وی دراین‌باره گفت: نتانیاهو فردی است که مردم اسرائیل را نیز خشمگین می‌کند، او حمایت شهروندان خود را از دست داده است و با استفاده از عبارات مذهبی به دنبال جلب حمایت از قتل‌عام (مردم غزه) است.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه افزود: نشست سازمان همکاری اسلامی در ریاض در این ماه از اهمیت بسزایی برخوردار است ما در راستای برقراری آتش بس فشار وارد خواهیم کرد.

اردوغان با انتقاد از موضع کشورهای اروپایی در بمباران غزه گفت: اتحادیه اروپا در این دوره نقش عجیب و بسیار متناقضی ایفا کرد و رویکرد عادلانه ای در پیش نگرفت. برخی از کشورهایی که عناصر سازمان‌های تروریستی را تحت پوشش «آزادی بیان» تحمل می‌کنند، تلاش کرده‌اند پرچم فلسطین را که نماد مردم است، ممنوع کنند.

وی همچنین افزود: اسرائیل به عمد سعی در فروپاشی سیستم بهداشتی در غزه دارد و جامعه بین المللی که چشم بر بی عدالتی می‌بندد باعث مرگ غیرنظامیان، بیماران و نوزادان (در غزه) شده است.