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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۹

اردوغان:با نتانیاهو دیگر حرف نمی‌زنیم و او را کلا کنار گذاشته‌ایم

اردوغان:با نتانیاهو دیگر حرف نمی‌زنیم و او را کلا کنار گذاشته‌ایم

رئیس‌جمهور ترکیه بار دیگر با انتقاد لفظی از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه مدعی شد که آنکارا دیگر تحت هر شرایطی با نخست‌وزیر این رژیم گفت‌وگو نخواهد کرد و او را کلا کنار گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بار دیگر با انتقاد لفظی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نسل‌کشی مردم فلسطین اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی «مسئول اصلی حملات به نوار غزه است، نتانیاهو دیگر شخصی نیست که بخواهیم تحت هیچ شرایطی با او گفتگو کنیم و او را به کلی کنار گذاشته‌ایم.»

وی دراین‌باره گفت: نتانیاهو فردی است که مردم اسرائیل را نیز خشمگین می‌کند، او حمایت شهروندان خود را از دست داده است و با استفاده از عبارات مذهبی به دنبال جلب حمایت از قتل‌عام (مردم غزه) است.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه افزود: نشست سازمان همکاری اسلامی در ریاض در این ماه از اهمیت بسزایی برخوردار است ما در راستای برقراری آتش بس فشار وارد خواهیم کرد.

اردوغان با انتقاد از موضع کشورهای اروپایی در بمباران غزه گفت: اتحادیه اروپا در این دوره نقش عجیب و بسیار متناقضی ایفا کرد و رویکرد عادلانه ای در پیش نگرفت. برخی از کشورهایی که عناصر سازمان‌های تروریستی را تحت پوشش «آزادی بیان» تحمل می‌کنند، تلاش کرده‌اند پرچم فلسطین را که نماد مردم است، ممنوع کنند.

وی همچنین افزود: اسرائیل به عمد سعی در فروپاشی سیستم بهداشتی در غزه دارد و جامعه بین المللی که چشم بر بی عدالتی می‌بندد باعث مرگ غیرنظامیان، بیماران و نوزادان (در غزه) شده است.

کد مطلب 5930108

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    نظرات

    • س GB ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      8 0
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      چه فیلمی ی این اردوغان!؟ از اب گل الود میخواد ماهی بگیره
    • UA ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      6 0
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      دروغگوی فریبکار احتمالا حجم قراردادها دهها برابر شده است. روی خون کودکان غزه اسکی کن. جناب اردوغان.
    • علی بیوک IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      6 0
      پاسخ
      شریک دزدو رفیق قافله ست
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      1 0
      پاسخ
      اردوغان ادم نون به نرخ روزخوریه . 1 سال بعد که اب ها از اسیاب افتاد با نتانیاهو (جنایت کار جنگی) دست میده و خوش و بش میکنه
    • IR ۰۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      0 0
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      حقا که مثل الهام الیاف و همسرش که بی سرو صدا مشغول مشاوره دادن سیاسی ونظامی هستن دوستشون به خون مردم مظلومه فلسطین آغشته کردن . ولی با اسرائیلی ها هنوز دررابطه است .

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