به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌ جمهور ترکیه امروز سه شنبه بار دیگر با انتقاد از جنایت‌های رژیم صهیونیستی و کشتار مردم غزه اعلام کرد: اسرائیل، بیمارستان دوستی که هدیه ما به برادرانمان در غزه‌ بود را هدف قرار داد.

رئیس‌ جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: این موسسه بهداشتی حیاتی (بیمارستان دوستی ترکیه- فلسطین) که مرکز درمان بیماران سرطانی است، آخرین قربانی وحشی‌گری اسرائیل است.

«رجب طیب اردوغان» در ادامه اضافه کرد: اسرائیل با حمایت بی قید و شرط اروپا و آمریکا دقیقاً ۲۵ روز است که مقابل چشمان جهانیان دست به جنایت علیه بشریت می‌ زند.

وی در ادامه اضافه کرد: جهان غرب به‌ ویژه کشورهای اروپایی بار دیگر در امتحان انسانیت در غزه مردود شدند. مجموع کمک‌ های کشورمان که بخشی از آن به دست برادران غزه‌ای‌ مان رسیده است به 213 تن رسیده است.

«اردوغان» سپس خاطرنشان کرد: مذاکرات‌ مان برای پاسخگو کردن عاملان جنایات جنگی در غزه در مقابل قانون ادامه دارد. از مدافعان حقوق آب شیرین که علیه قتل‌ عام اسرائیل سخن نمی‌ گویند، هیچ خیری به بشریت و جهان نمی‌ رسد. در حملات مستقیم اسرائیل علیه غیرنظامیان تا امروز 8 هزار و 500 فلسطینی که بیشتر آن نوزادان، کودکان و زنان بودند، شهید شده اند.