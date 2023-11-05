تجمع اعتراضی مردم ترکیه مقابل پایگاه هوایی آمریکا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در ادامه اعتراض‌ها و ابراز خشم مردم منطقه و کشورهای مختلف جهان علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، از دقایقی پیش هزاران نفر از مردم ترکیه با حضور مقابل پایگاه هوایی «اینجرلیک» آمریکا در دفاع از فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی شعار سردادند.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که برخی از معترضان خشمگین قصد دارند به پایگاه هوایی وارد شوند که نیروهای پلیس با شلیک گاز اشک‌آور آنها را متفرق می‌کنند.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز یکشنبه در تازه‌ترین آمار اعلام کرد که در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون ۹۷۷۰ نفر از جمله ۴۸۰۰ کودک و ۲۵۵۰ زن به شهادت رسیده‌اند. رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ جنایت مرتکب شده و ۲۴۳ نفر را به شهادت رسانده است.

القدره تاکید کرد: ۷۰ درصد شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به غزه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. ۲۶۶۰ مورد اعلام مفقودی زیر آوار ساختمان‌ها دریافت کرده‌ایم که ۱۲۷۰ مورد آن را کودکان تشکیل می‌دهند. اشغالگران اسرائیلی از ۳۰ روز پیش و با حمله به غزه به نسل‌کشی و پاکسازی نژادی دست می‌زنند. بیمارستان‌های نوار غزه قادر به ارائه هیچ‌گونه خدمات پزشکی نیستند و چند ساعت زمان در اختیار دارند.

مردم ترکیه هفته چیش نیز در پی جنایت تازه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و شهادت بیش از ۸۰۰ نفر در انفجار بیمارستان «معمدانی»، هزاران نفر از مردم خشمگین ترکیه مقابل پایگاه «راداری کورجیک» آمریکا تجمع کردند و علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی شعار دادند.

به نوشته وب‌سایت شبکه تلویزیونی «تله ۱» ترکیه، در ادامه محکومیت‌های جنایت تازه رژیم صهیونیستی در غزه، نزدیک به ۲ هزار نفر از مردم ترکیه در استان مالاتیا خودجوش به خیابان‌ها آمدند و پس از آن در مقابل پایگاه نظامی آمریکا تجمع کردند و پرچم رژیم صهیونیستی را نیز به آتش می‌کشند.