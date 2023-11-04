به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه گرشاسبی عصر شنبه در نشست با پلیس راهور استان بوشهر با بیان اینکه اقدام بسیار خوبی در شورای ششم در حوزه بهبود حمل و نقل درون شهرداری شده است گفت: در ۲ سال اخیر بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در این حوزه هزینه شده که تقاطع سردار سلیمانی و گذر شهید گرد نمونه شاخص آن است.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر شهرداری و پلیس راهور گفت: اصلاح ترافیکی برخی نقاط حادثه خیز و همچنین ایجاد یک جاده دسترسی به آرامستان وادی الرحمه در تقاطع شهید گرد از مطالبات شورا و شهروندان است که انتظار دادیم شورای ترافیک و پلیس راهور در این زمینه اقدامات لازم انجام دهد.