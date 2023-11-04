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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۱

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر:

اصلاح ترافیکی نقاط حادثه‌خیز شهر بوشهر ضروری است

اصلاح ترافیکی نقاط حادثه‌خیز شهر بوشهر ضروری است

بوشهر- عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر خواستار اصلاح ترافیکی برخی نقاط حادثه‌خیز شهر بوشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه گرشاسبی عصر شنبه در نشست با پلیس راهور استان بوشهر با بیان اینکه اقدام بسیار خوبی در شورای ششم در حوزه بهبود حمل و نقل درون شهرداری شده است گفت: در ۲ سال اخیر بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در این حوزه هزینه شده که تقاطع سردار سلیمانی و گذر شهید گرد نمونه شاخص آن است.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با تاکید بر تعامل هر چه بیشتر شهرداری و پلیس راهور گفت: اصلاح ترافیکی برخی نقاط حادثه خیز و همچنین ایجاد یک جاده دسترسی به آرامستان وادی الرحمه در تقاطع شهید گرد از مطالبات شورا و شهروندان است که انتظار دادیم شورای ترافیک و پلیس راهور در این زمینه اقدامات لازم انجام دهد.

کد مطلب 5930277

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