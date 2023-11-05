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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۳

کمین قسام برای عناصر متجاوز صهیونیستی

کمین قسام برای عناصر متجاوز صهیونیستی

گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در کمین نیروهای قسام و حمله موشکی مقاومت فلسطین علیه مواضع نظامیان اشغالگر در شرق غزه باعث به هلاکت رسیدن تعداد زیادی از این عناصر متجاوز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین به نقل از گردان‌های قسام گزارش داد که تجهیزات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که وارد منطقه الفراحین در شرق خانیونس شده بودند با آرپی جی های یاسین ۱۰۵ منهدم شدند.

این گردان‌ها اعلام کردند: نیروهای قسام موفق شدند عناصر صهیونیست را که به شرق خانیونس نفوذ کرده بودند در کمین خود گرفتار کنند.

آنها تاکید کردند: نیروهای فلسطینی عناصر متجاوز را با آرپی جی یاسین ۱۰۵، سلاح‌های متوسط و خمپاره هدف قرار دادند. در جریان این کمین، ۲ فروند تانک ارتش رژیم صهیونیستی منهدم شد و نیروهای فلسطینی به سلامت به مقرهای خود بازگشتند.

در همین خصوص رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست در منطقه کیسوفیم واقع در شرق نوار غزه هدف ۲ موشک قرار گرفتند.

آنها تاکید کردند که در جریان این حمله موشکی تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده اند.

کد مطلب 5930540

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