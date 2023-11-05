دریافت 16 MB کد مطلب 5930675 https://mehrnews.com/x33r6c ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴ کد مطلب 5930675 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴ شعار حمایت از مردم مظلوم فلسطین در ورزشگاه الاهلی مصر تصاویری از حمایت هواداران فوتبال در مصراز مردم مظلوم فلسطین را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مجروحان در غزه به دلیل نبود امکانات پزشکی شهید میشوند ضربات نیروهای مقاومت به اشغالگران متجاوز در کرانه باختری رسانههای صهیونیستی: تلآویو به تهدیدات سید حسن نصرالله توجه کند کمین قسام برای عناصر متجاوز/ هلاکت تعداد زیادی صهیونیست در حمله موشکی مقاومت تسخیر لانه جاسوسی ضربهای بزرگ بر پیکره آمریکا بود برچسبها رژیم صهیونیستی فلسطین غزه الاهلی مصر فوتبال
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