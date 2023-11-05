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کد مطلب 5930675
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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴

شعار حمایت از مردم مظلوم فلسطین در ورزشگاه الاهلی مصر

شعار حمایت از مردم مظلوم فلسطین در ورزشگاه الاهلی مصر

تصاویری از حمایت هواداران فوتبال در مصراز مردم مظلوم فلسطین را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • صبوری IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
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