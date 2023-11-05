تظاهرات گسترده در پاریس در حمایت از ملت فلسطین+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اماراتی الخلیج، هزاران فرانسوی با برگزاری تظاهراتی گسترده در شهر پاریس جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه و مظلوم غزه را محکوم کردند.

بنابر اعلام پلیس فرانسه شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات به قریب به ۲۰ هزار نفر رسیده است.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با برافراشتن پرچم های فلسطین و به دست گرفتن پارچه نوشته هایی بر حمایت خود از مردم مظلوم غزه تاکید ورزیدند.

بر روی برخی از این پارچه نوشته‌ها شعار «فلسطین باید آزاد گردد» و «اسرائیل باید تحریم شود» نوشته شده بود.

بنابر اعلام منابع محلی در این تظاهرات نیروهای پلیس فرانسه حضور نداشتند و این تظاهرات که با درخواست اتحادیه های صنفی و احزاب سیاسی آغاز شده بود در آرامش برگزار شد.

از سوی دیگر، منابع فرانسوی از برگزاری تجمعات و تظاهرات ضد صهیونیستی در ۴۰ شهر و منطقه در فرانسه خبر دادند.

در شهر لیون با وجود باران شدید، دستکم پنج هزار فرانسوی با برگزاری تجمعی گسترده از مردم غزه اعلام حمایت کردند. تظاهر کنندگان در لیون پارچه نوشته هایی را با این مضمون که «محاصره جنایتکارانه غزه را پایان دهید، غزه باید آزاد شود» به دست داشتند.

در شهرهای مون پلیه در جنوب فرانسه و استراسبورگ در شرق این کشور نیز هزاران فرانسوی با برگزاری تظاهراتی با مردم غزه اعلام همبستگی کردند.