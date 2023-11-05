خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: با وجود از سرگیری حملات همه جانبه دشمن صهیونیستی علیه نوار غزه اخبار واصله از این منطقه از هلاکت تعداد زیادی نظامی صهیونیست در عملیات نیروهای مقاومت در غزه حکایت دارد.

بمباران وحشیانه و سنگین غزه

منابع خبری از بمباران سنگین غزه از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

نماینده پارلمان لبنان: دشمن تاوان سنگینی خواهد پرداخت

حسن فضل‌الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت پارلمان لبنان در واکنش به جنایت جدید صهیونیست‌ها و هدف قراردادن یک خودرو غیرنظامی در اراضی لبنان گفت که دشمن بهای این جنایت را خواهد پرداخت.

فضل‌الله گفت: خون کودکان لبنانی به خون کودکان غزه می‌پیوندد. ما در برابر جنایتی خطرناک علیه غیرنظامیان هستیم و دشمن بهای آن را خواهد پرداخت.

وی در ادامه گفت: اشغالگران نمی‌توانند این جنایت را توجیه کنند. ما معادلات روشنی در برابر اشغالگران داریم. اشغالگران نمی‌توانند مردم ما در جنوب را بترسانند. ما با هر هزینه‌ای با جنایات آنان مقابله خواهیم کرد.

سید حسن نصرالله سخنرانی می کند

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه آینده ساعت سه بعد از ظهر به وقت محلی به مناسبت روز شهید حزب الله سخنرانی خواهد کرد.

شهادت ۳ کودک لبنانی در حمله رژیم صهیونیستی

ارتش رژیم صهیونیستی جنایت جدیدی را در خاک لبنان به انجام رسانده و یک خودرو غیرنظامی را هدف قرار داده است.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی یک خودرو غیرنظامی که حامل یک مرد، یک زن و ۳ کودک بود را در حد فاصل «عیناتا» و «عیترون» با پهپاد مورد حمله قرار داده است.

اوضاع اسفبار مراکز درمانی غزه

رئیس بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد که ۵۲ شهید و دهها مجروح به دنبال کشتار اشغالگران به اردوگاه المغازی رسیده است. بیش از هفتاد نفر از شهیدان و مجروحانی که به این بیمارستان وارد شده اند از کودکان و زنان هستند.

وی افزود: حدود ۲۱۰۰ پیکر و ۵۰۰۰ زخمی به بیمارستان شهدای الاقصی وارد شده است. بیمارستان قادر به خدمات رسانی نیست و در برابر این حجم از مجروح فروپاشیده است.

رئیس بیمارستان شهدای الاقصی گفت: ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در راستای نجات بخش بهداشت و درمان غزه قبل از اینکه زمان از دست برود، حرکت کند.

از سوی دیگر سخنگوی سازمان بهداشت جهانی نیز گفت: سیستم بهداشت و درمان در غزه توان خدمات رسانی ندارد و باید آتش بس برقرار شود. کمک‌ها باید وارد غزه شود. دنیا نباید در برابر رنج‌های مردم غزه دست بسته بماند.

موشکباران بئر السبع

مقاومت فلسطین واکنش خود به وحشی‌گری‌های صهیونیست‌ها و هدف قراردادن آنان را همچنان ادامه می‌دهد.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) از حملات خمپاره‌ای به نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در دو محور شمال غرب و جنوب غرب غزه خبر داد.

همچنین گردان‌های قسام اعلام کرد که یک دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب غرب تل‌الهوی با موشک «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده است. بدین ترتیب تعداد جنگ‌افزارهای صهیونیستی که امروز منهدم شده‌اند به ۱۰ دستگاه می‌رسد.

علاوه بر این قسام در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در حق غیرنظامیان فلسطینی بئر السبع و پایگاه نظامی «رعیم» را موشک‌باران کرد.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که نیریم، العین الثالثه، صوفا، نیر اسحاق و اویو شالوم را موشک‌باران نموده است.

همچنین مبارزان گردان‌های قدس موضع نظامی مارس را با خمپاره سنگین هدف قرار دادند.

در نتیجه حملات مقاومت فلسطین به اراضی اشغالی، آژیر هشدار در اطراف نوار غزه از جمله اشکول و بئر السبع به صدا درآمد.

هراس از قدرت حزب الله

یکی از فرماندهان پیشین نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی به قدرت حزب‌الله لبنان اذعان و اعلام کرد که حزب‌الله در صورتی که اراده کند توانایی رسیدن به نقاط بسیار دور در اراضی اشغالی را دارد.

رسانه‌های عبری زبان نیز اعلام کردند که حزب‌الله زمام جنگ در شمال اراضی اشغالی را به دست گرفته است و در مقابل، ارتش رژیم صهیونیستی ناامید است و به جای داشتن نقش هجومی همواره در موضع واکنش قرار دارد.

این رسانه‌ها اذعان کردند که تهدیدی که از سوی پهپادهای حزب‌الله متوجه رژیم صهیونیستی است برای صهیونیست‌ها بسیار نگران‌کننده است.

منابع عبری: سخنانی الیاهو آسیب زیادی زد

رسانه‌های صهیونیستی با اشاره به سخنان «آمیخای الیاهو» از وزرای کابینه نتانیاهو در رابطه با حمله اتمی به غزه اعلام کردند که این سخنان آسیب فراوانی به رژیم صهیونیستی وارد کرده و تلاش‌های صهیونیست‌ها برای خریدن وقت و مشروعیت برای به درازاکشیدن جنگ را تخریب کرده است.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی جلیقه ضدگلوله ندارند

همچنین رسانه‌های عبری زبان بیان کردند که پس از گذشت یک ماه از جنگ غزه همچنان برخی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف نوار غزه جلیقه ضدگلوله ندارند.

موضع گیری جدید فرانسه درباره غزه

کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه همزمان با سی امین روز تنش آفرینی های اشغالگران قدس علیه مردم مظلوم فلسطین، بی اشاره به کمک های پاریس به تل آویو خواستار «وقفه بشردوستانه فوری» در درگیری‌ ها و حملات این رژیم در غزه شد!

وزیر امور خارجه فرانسه پس از دیدار با همتای قطری خود در دوحه در این ارتباط گفت: وقفه فوری، پایدار و مستمر بشردوستانه کاملاً ضروری است و باید بتواند به آتش بس منجر شود.

اردوغان: ساکنان غزه را تنها نخواهیم گذاشت

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه طی سخنانی در مراسم بهره برداری از چند پروژه در استان ریزه اعلام کرد: این وظیفه ما است که برادران و خواهران فلسطینی خود از ظلم اسرائیل خلاص و کشتارهایی که در غزه جلوی چشم جهانیان رخ می دهد را متوقف کنیم. این مسئولیت ما در قبال تاریخ است که حامیان مرتکبان این قتل‌ عام غیراخلاقی، ناجوان‌مردانه و نفرت‌ انگیز و نیز جنایاتشان را افشا کنیم.برادران و خواهران ما در غزه را هرگز تنها و درمانده نگذاشته و نخواهیم گذاشت.

واکنش ریاض به تهدید وزیر صهیونیست درباره استفاده از بمب اتمی علیه غزه

پس از آنکه، آمیخای الیاهو، یکی از وزاری کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی استفاده از بمب اتمی در نوار غزه را یکی از گزینه‌های روی میز تل آویو اعلام کرد، ریاض به آن واکنش نشان داد.

وزارت خارجه عربستان به شدت این اظهارات را محکوم و بیان کرد: عربستان به شدت اظهارات مطرح شده از سوی یک وزیر کابینه اشغالگران اسرائیلی درباره انداختن بمب اتمی بر روی غزه محاصره شده را محکوم می کند. این نشانه توحش و افراط گری نزد اعضای کابینه اسرائیلی است.

همچنین وزارت خارجه عربستان بیان کرد: برکنار نشدن این وزیر از کابینه و اکتفا به تعلیق فعالیت آن تا اطلاع ثانوی، اوج بی توجهی کابینه اسرائیل به همه معیارها، ارزشهای انسانی، اخلاقی، دینی و حقوقی را نشان می دهد.

حملات موشکی مقاومت به نظامیان صهیونیست

حملات موشکی و خمپاره‌ای گروه‌های مقاومت فلسطین به مواضع صهیونیستی در پاسخ به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه دارد.

گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در «مفتاحیم» موشک‌باران کرده است.

علاوه بر این شهرک صهیونیستی «سدیروت» نیز در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق غیرنظامیان فلسطینی از سوی گردان‌های قسام موشک‌باران شد.

همچنین گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) نیز از هدف‌قراردادن جنگ‌افزارهای دشمن که به منطقه الکرامه واقع در شمال غرب غزه نفوذ کرده بودند خبر داد. این حمله با تعداد زیادی خمپاره صورت گرفته است.

در نتیجه حملات مقاومت به مواضع صهیونیستی آژیر هشدار در مناطق جنوبی نوار غزه، منطقه کرم ابوسالم، سدیروت، نیر عام و ایبیم به صدا درآمد.

عاموس هرئیل: در غزه ضربات سختی به ارتش رژیم صهیونیستی وارد شده است

عاموس هرئیل تحلیلگر نظامی روزنامه هاآرتص با اشاره به خطرات حمله زمینی به غزه تصریح کرد که وجود تعداد بی‌شماری ادوات جنگی اسرائیلی در داخل نوار غزه موجب شده تا این ادوات و جنگ‌افزارها به اهدافی آسان برای مبارزان مقاومت تبدیل شوند.

هرئیل اظهار داشت که مبارزان مقاومت فلسطین در غزه ضربات سختی به ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرده و همچنان در تونل‌ها مشغول مبارزه هستند و به نظر نمی‌رسد دچار شکست و فروپاشی شوند.

تداوم درگیری در مرز لبنان و اراضی اشغالی

همزمان با تداوم عملیات طوفان الاقصی در اراضی اشغالی درگیری میان رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی در مرز لبنان و اراضی اشغالی ادامه دارد.

خبرنگار المیادین گزارش داد که موضع اسرائیلی بلیدا از سمت لبنان هدف قرار داده شده و از این موضع دود به هوا خاسته است. علاوه بر این موضع اسرائیلی المالکیه نیز مورد هدف قرار گرفت.

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت جنگ‌افزار دشمن را در موضع صهیونیستی بیاض بلیدا با موشک‌های هدایت‌شونده هدف قرار داده‌اند و نظامیان حاضر در این موضع را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده‌اند.

علاوه بر این حزب‌الله لبنان اعلام کرد که موضع «مسکاف عام» واقع در اراضی اشغالی را با موشک هدایت‌شونده و تسلیحات مناسب هدف قرار داده و برخی از تجهیزات فنی و فناوری آن را منهدم کرده است.

همچنین حزب‌الله لبنان خبر داد که موضع صهیونیستی الضهیره را با موشک و گلوله توپخانه هدف قرار داده و به نظامیان و تجهیزات دشمن آسیب‌های قطعی وارد کرده است.

همچنین رسانه‌های عبری زبان از شلیک موشک ضدزره به سوی منطقه «یفتاح» در شمال اراضی اشغالی و زخمی‌شدن چند نفر خبر دادند و اذعان کردند که یک صهیونیست در جریان برخورد موشک با یک خودرو در منطقه اشغالی یفتاح واقع در بخش شرقی مرز میان لبنان و اراضی اشغالی زخمی شده است.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که محلی که این موشک از آن‌جا شلیک شده را هدف قرار داده است.

خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که مناطق اطراف «یارین الضهیره» توسط توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله‌باران شده است.

حمله پهپادی به پایگاه اشغالگران

مقاومت اسلامی عراق امروز یکشنبه پایگاه اشغالگران آمریکایی در شهر حسکه سوریه را با پهپاد هدف قرار داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: رزمندگان مقاومت اسلامی عراق، پایگاه اشغالگران آمریکایی در تل بیدر در غرب شهر حسکه سوریه را با پهپاد هدف قرار دادند.

اعتراضات گسترده مقابل پایگاه هوایی اینجرلیک

در ادامه اعتراض‌ها و ابراز خشم مردم منطقه و کشورهای مختلف جهان علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، از دقایقی پیش هزاران نفر از مردم ترکیه با حضور مقابل پایگاه هوایی «اینجرلیک» آمریکا در دفاع از فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی شعار سردادند.

تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد که برخی از معترضان خشمگین قصد دارند به پایگاه هوایی وارد شوند که نیروهای پلیس با شلیک گاز اشک‌آور آنها را متفرق می‌کنند.

موضع گیری جدید انگلیس درباره غزه

معاون نخست وزیر انگلیس که شریک جُرم جنایت های اشغالگران قدس در کشتار مردم مظلوم فلسطین است، امروز یکشنبه در حالی که به منظور عوام فریبی خواستار بازگشایی گذرگاه رفح شد، گفت: بیش از ۱۰۰ انگلیسی از غزه تخلیه شده‌ اند و لندن امیدوار است که تعداد بیشتری از آنها بتوانند این محل را ترک کنند.

«اولیور داودن» (Oliver Dowden) معاون نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت: اولین کاری که ما انجام می‌ دهیم این است که مطمئن شویم گذرگاه رفح را دوباره باز می‌ کنیم و امیدوارم امروز در این زمینه پیشرفت کنیم.

وی در ادامه افزود: دوم اینکه ما به دنبال این هستیم که این توقف های موقت را داشته باشیم تا اجازه ورود کمک های بشردوستانه و تخلیه مردم را بدهیم.

رایزنی محمود عباس با وزیر خارجه آمریکا

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز یکشنبه در رام الله با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، محمود عباس در دیدار با بلینکن به سران کشورهای عرب در خواستار آتش بس غزه پیوست.

به گفته سخنگوی عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با دیپلمات ارشد آمریکایی در کرانه باختری اشغالی، به آنتونی بلینکن گفت که باید فوراً آتش بس در غزه برقرار شود.

سازمان بهداشت جهانی: ۱۰۰ حمله به مراکز درمانی را در غزه ثبت کردیم

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد: ما بیش از صد حمله به مراکز درمانی در غزه از هفتم اکتبر گذشته ثبت کرده ایم.

همچنین سازمان بهداشت جهانی بیان کرد: بر اثر حملات اسرائیل به مراکز درمانی در غزه ۵۰۴ نفر کشته و ۳۹ مرکز و ۳۱ آمبولانس آسیب دیده است.

هشدار مدیر برنامه جهانی غذا درباره غزه

از سوی دیگر سیندی مک کین مدیر برنامه جهانی غذا در اظهاراتی تکان دهنده گفت: پدران در غزه نمی‌دانند که امروز می‌توانند کودکان خود را سیر کنند یا تا فردا زنده می‌مانند. درخواست فوری برای رساندن گسترده و امن کمک‌های انسانی به غزه را داریم.

این در حالی است که اسرائیل منطقه تل الهوی در جنوب غرب غزه را بمباران کرد.

نبرد شدید نیروهای مقاومت با نظامیان صهیونیست و انهدام سه تانک

گردانهای قسام اعلام کردند: نیروهای ما در حال نبرد شدید با نیروهای دشمن در شمال غرب غزه هستند و یک تانک را با موشک یاسین ۱۰۵ منهدم کردند.

در بیانیه قسام به هلاکت شماری از نظامیان صهیونیست اشاره شده است.

نیروهای قسام همچنین دو تانک رژیم صهیونیستی که به جنوب غرب تل الهوی رخنه کرده بود را با موشک یاسین ۱۰۵ منهدم کردند.

از سوی دیگر گردانهای مقاومت ملی-نیروهای شهید عمر القاسم هم بیان کردند: یک جنگ افزار نظامی اسرائیل را که به جنوب شرق محله الزیتون رخنه کرده بود با دو موشک هدایت شونده هدف قرار دادیم.

هلاکت یک نظامی دیگر صهیونیست به دست رزمندگان مقاومت

منابع عبری از هلاکت یک نظامی دیگر رژیم صهیونیستی در جریان نبرد با رزمندگان مقاومت فلسطین خبر دادند.

ارتش صهیونیستی اعلام کرد که گروهبان جوناتان میمون از تیپ ناحال در حمله زمینی به نوار غزه کشته شده و شماری دیگر هم به شدت زخمی شده‌اند.

با کشته شدن این نظامی، تعداد نظامیان صهیونیست کشته شده در غزه به اعتراف خود ارتش صهیونیستی به ۳۰ نفر رسید.

تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد.

در جدیدترین حمله، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منازلی را در محله‌های الشجاعیه، النصر و الزیتون در شهر غزه بمباران کردند.

جنگنده‌های اسرائیلی همچنین گروهی از فلسطینیان را در نزدیکی مسجد الابیض در اردوگاه الشاطئ در غرب غزه هدف قرار دادند.

در بمباران منزل ابوحصیره در نزدیکی بندر غزه دستکم ۳۰ غیرنظامی به شهادت رسیدند.

همزمان سازمان حقوق بشری اروپا-مدیترانه اعلام کرد: ما درباره افزایش شدید کودکانی که به سبب تشنگی و سو تغذیه جان می‌دهند، هشدار می‌دهیم. با هدف قرار گرفتن نانوایی‌ها و مخازن آب، جنگ گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه به اوج خود رسیده است.

افزایش شمار شهدای حمله رژیم صهیونیستی به غزه

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهیدان حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۹ هزار ۷۷۰ افزایش یافته است.

چاد در واکنش به جنایات تل آویو سفیر خود را فراخواند

وزارت خارجه کشور چاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل بحران انسانی در نوار غزه کاردار خود را برای رایزنی و مشورت از سرزمین‌های اشغالی فراخواند.

در بیانیه وزارت خارجه چاد آمده است که «چاد با بیشترین توجه و نگرانی وضعیت خاورمیانه را دنبال می‌کند، به ویژه امواج خشونت های مرگبار و بی‌سابقه در نوار غزه. چاد در مواجهه با این فاجعه جان باختن بسیاری از غیرنظامیان بی گناه را محکوم می کند. در نتیجه چاد تصمیم گرفته برای مشورت بیشتر، کاردار خود را از اسرائیل فرابخواند.»

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده که باید در نوار غزه آتش‌بس برقرار شود «آتش‌بسی که منجر به راه‌حلی پایدار برای مسئله فلسطین شود.»

رسانه‌های صهیونیستی: تل‌آویو به تهدیدات سید حسن نصرالله توجه کند

رسانه‌های عبری زبان در خصوص سخنرانی روز جمعه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کردند: باید به تهدیدات سید حسن نصرالله مبنی بر اینکه تمام گزینه‌ها مطرح بوده و ممکن است از این گزینه‌ها استفاده شود گوش داد.

این رسانه‌ها گزارش دادند: در حال حاضر نیز اختلافاتی در ارتش اسرائیل مبنی بر افزایش پیشروی‌ها در غزه یا کُند کردن آن و یا نحوه تعامل با تونل‌های زیرمینی غزه وجود دارد.

دبیرکل حزب الله لبنان روز جمعه در سخنرانی مهم خود در خصوص تحولات غزه تاکید کرد: ما را تهدید کردند اگر جبهه جدیدی باز کنید ناوهای آمریکایی برای حمله به شما آماده اند. ما را تهدید کردند؛ ما از چه می‌ترسیم؟ این تهدیدها مواضع ما را تغییر نداده است. ما کارمان را آغاز کرده‌ایم.

وزیر صهیونیست: استفاده از بمب اتمی در غزه، محتمل است!

آمیخای الیاهو، یکی از وزاری کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی «استفاده از بمب اتمی در نوار غزه را یکی از گزینه‌های روی میز اسرائیل» اعلام کرد!

الیاهو در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم صهیونیستی باید در غزه از بمب اتمی استفاده کند، گفت که «این یکی از گزینه‌هاست.»

به ادعای تایمز آو اسرائیل، الیاهو که عضو حزب راستگرای افراطی «ایتامار بن گویر» است، در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی و تصمیم‌گیری‌های جنگی، عضویت و دخالت ندارد. علاوه بر این، الیاهو در کابینه جنگ رژیم اشغالگر قدس که فرماندهی حمله به مقاومت اسلامی فلسطین را برعهده دارد نیز هیچ نفوذی ندارد.

وی در ادامه این گفت‌وگو، با اجازه ورود هرگونه کمک بشردوستانه به نوار غزه نیز مخالفت و از تداوم شهرک‌سازی در این باریکه دفاع کرد!

وزیر رژیم اشغالگر قدس، در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مردم فلسطین چه خواهد شد، گفت: آنها می‌توانند به ایرلند یا صحراها بروند؛ هیولاهای غزه باید خودشان راه‌حلی پیدا کنند! شمال نوار غزه نباید وجود داشته باشد و هر کسی که پرچم فلسطین یا حماس را به اهتزار درآورد، «باید از روی زمین محو شود!»

هشدار نسبت به وخامت اوضاع بیمارستان‌های غزه

مدیرکل بیمارستان‌های نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: تاکنون هیچ گونه کمک پزشکی به دست بیمارستان‌های شمال غزه نرسیده است.

وی در ادامه افزود: ما نیاز داریم دست کم ۴۰۰ زخمی از طریق یک گذرگاه امن از نوار غزه خارج شوند.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که پزشکان بیمارستان ناصر در خانیونس عمل‌های جراحی بیماران خود را بدون بیهوش کردن آنها انجام می‌دهند چرا که امکانات لازم برای این کار وجود ندارد.

از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که اوضاع انسانی در نوار غزه فاجعه بار بوده و آنچه که در این باریکه مشاهده می‌شود از سال ۱۹۶۷ تاکنون بی سابقه است.

این کمیته بین المللی تاکید کرد: بیمارستان‌های غزه در حال فروپاشی کامل بوده و عمل‌های جراحی در این بیمارستان‌ها بدون بیهوشی انجام می‌شود.

وزیر کشور انگلیس تظاهرکنندگان حامی فلسطین را به زندان تهدید کرد

در بحبوحه برنامه فعالان حقوق بشر و حامیان فلسطین در انگلیس جهت برگزاری تظاهرات اعتراضی به منظور حمایت از مردم غزه، سوئلا براوِرمن، وزیر کشور لندن هشدار داد که حامیان فلسطین در صورت تلاش جهت هتک حرمت گورهای نمادین سربازان انگلیسی کشته شده در جنگ، بلافاصله بازداشت خواهند شد!

براورمن به اسکای نیوز گفت: اگر کسی قصد تخریب مقبره‌ها را داشت باشد، باید زودتر از آنکه پاهایش زمین را لمس کند، زندانی شود. در صورتی که در جریان تظاهرات، پلیس برای برخورد با رفتارهای «کاملا نفرت‌انگیز»، نیاز به پشتیبانی داشته باشد، مقامات تعلل نخواهند کرد.

براورمن در ادامه نیز بار دیگر تظاهرات در حمایت از فلسطین را «تظاهرات نفرت» توصیف کرد! ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس نیز با حمایت از جنایات اشغالگران در نوار غزه، هفته گذشته اعلام کرد که لندن از حق تل‌آویو برای دفاع از خود حمایت می‌کند!

حامیان فلسطین در انگلیس قصد دارند تا در روز ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی، دست به تظاهرات بزنند. اظهارات وزیر کشور انگلیس پس از آن مطرح شد که سوناک این تظاهرات را «تحریک‌آمیز و اهانت‌آمیز» خواند!

انفجار مین در مسیر گشتی اسرائیلی در قلقیلیه / شهادت ۳ مبارز فلسطینی

صبح امروز از حمله گسترده اشغالگران صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله قدس اشغالی، نابلس، الخلیل، قلقیلیه و جنین خبر دادند.

نظامیان اشغالگر اسرائیلی از ساعات اولیه بامداد امروز حملات گسترده‌ای را به مناطق مختلف کرانه باختری انجام دادند.

صهیونیست‌ها در قلقیلیه، الخلیل، قدس، جنین و نابلس به فلسطینیان حمله کردند.

منابع محلی از وقوع درگیری‌های شدیدی بین مبارزان مقاومت و صهیونیست‌ها در کرانه باختری به ویژه قلقیلیه و جنین خبر دادند.

جنایت جدید صهیونیست‌ها در مرکز غزه / بمباران یک اردوگاه پر جمعیت

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی دقایقی قبل جنایتی جدیدی را در غزه رقم زدند به طوری که تاکنون ۵۰ فلسطینی در اثر این حملات به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی یک محله مسکونی در اردوگاه المغازی را که دربرگیرنده ده‌ها خانواده فلسطینی بوده بمباران کردند.

گزارش‌های رسانه‌ای بیانگر آن است که فلسطینی‌ها با دست خالی در حال برداشتن آوار و جستجوی بازماندگان این حملات وحشیانه هستند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که علاوه بر ۵۰ فلسطینی که در اثر این حملات به شهادت رسیده‌اند ۱۰۰ فلسطینی دیگر زیر آوار بوده و احتمال افزایش شهدا وجود دارد.

الجزیره نیز گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی یک مسجد در شرق جبالیا واقع در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

تظاهرات گسترده در پاریس در حمایت از ملت فلسطین

شمار زیادی از مردم فرانسه در پایتخت این کشور با برگزاری تظاهراتی گسترده ضمن حمایت از ملت فلسطین به ویژه اهالی غزه، جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

آغاز موج جدید حملات هوایی، زمینی و دریایی علیه غزه

شبکه المیادین گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر حملات خود را علیه مناطق شرق شهر خانیونس واقع در جنوب نوار غزه از سرگرفته است. غرب خانیونس نیز با توپخانه ارتش رژیم اشغالگر هدف قرار گرفت.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف بیمارستان اندونزی واقع در شمال نوار غزه را بمباران کردند. حملات هوایی این جنگنده‌ها علیه محله شیخ رضوان در شمال غزه نیز ادامه دارد.

خبرنگار المیادین گزارش داد که ده‌ها خانه در نوار غزه در معرض حملات جنگنده‌های صهیونیستی قرار گرفته اند.

در همین اثنا قایق‌های جنگی ارتش رژیم صهیونیستی مناطق غربی شهر دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه را به توپ بستند.

شهادت مجروحان فلسطینی در پی نبود امکانات پزشکی

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که بیمارستان‌های این باریکه توان پذیرش بیماران و مجروحان بیشتر را ندارند.

این وزارتخانه تاکید کرد که نبود امکانات پزشکی باعث شده بسیاری از مجروحان حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به ویژه در بیمارستان‌های شمال نوار غزه به شهادت برسند.

وزارت بهداشت نوار غزه تصریح کرد که رژیم صهیونیستی به صورت تعمدی به دنبال فلج کردن سیستم بهداشتی و پزشکی این باریکه است.

ایستادگی نیروهای مقاومت در کرانه باختری مقابل اشغالگران متجاوز

از سوی دیگر اشغالگران صهیونیست به شهر جنین واقع در کرانه باختری یورش بردند. نظامیان اشغالگر همچنین به الخلیل و قصره واقع در جنوب نابلس و عزون در شرق قلقیلیه و حوسان در غرب بیت لحم حمله کردند.

نیروهای مقاومت فلسطین نیز با عناصر متجاوز در این مناطق درگیر شدند. رسانه‌های عبری زبان به انفجار یک بمب در مسیر بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در جنین اذعان کردند.

گردان جنین اعلام کرد که این انفجار با استفاده از بمب‌های تامر ساخت داخل صورت گرفته و باعث وارد آوردن خسارت به تجهیزات نظامیان صهیونیست شده است.

همچنین خودروی نظامیان صهیونیست با انفجار یک بمب دست ساز در عزون واقع در شرق قلقیلیه هدف قرار گرفت.

در همین راستا رسانه‌های عبری زبان از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در منطقه اشغالی مسکاف عام واقع در الجلیل در اراضی اشغالی فلسطین خبر دادند.

این رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای حزب الله لبنان موشک‌های ضدزره به سمت منطقه اشغالی مذکور شلیک کردند.

کمین قسام برای عناصر متجاوز / هلاکت تعداد زیادی صهیونیست در حمله موشکی شرق غزه

المیادین به نقل از گردان‌های قسام گزارش داد که تجهیزات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که وارد منطقه الفراحین در شرق خانیونس شده بودند با آرپی جی های یاسین ۱۰۵ منهدم شدند.

این گردان‌ها اعلام کردند: نیروهای قسام موفق شدند عناصر صهیونیست که به شرق خانیونس نفوذ کرده بودند در کمین خود گرفتار کنند.

آنها تاکید کردند: نیروهای فلسطینی عناصر متجاوز را با آرپی جی یاسین ۱۰۵ و تسلیحات تک تیراندازی و سلاح‌های متوسط و خمپاره هدف قرار دادند. در جریان این کمین، ۲ فروند تانک ارتش رژیم صهیونیستی منهدم شد و نیروهای فلسطینی به سلامت به مقرهای خود بازگشتند.

در همین خصوص رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست در منطقه کیسوفیم واقع در شرق نوار غزه هدف ۲ موشک قرار گرفتند.

آنها تاکید کردند که در جریان این حمله موشکی تعداد زیادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده اند.

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