به گزارش خبرنگار مهر، رضامراد صحرایی صبح یکشنبه در اجتماع ۱۲ هزار نفری دانش آموزان شیرازی که در آخرین روز از دهه شهدای دانش‌آموزی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد با بیان اینکه دانش آموزان شجاع، مقاوم، بصیر، با نشاط، مؤمن و معتقد ایران، پیرو آموزه‌های انقلاب هستند گفت: این نسل دوست دار مظلومان جهان و دشمن ظالمان بوده و آماده تحول در کشور خود و جهان هستند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: آمریکایی‌ها و بایدن سال قبل متوهمانه و متکبرانه ضد ایران یارگیری کرده بودند و می‌گفتند ایران را آزاد می‌کنیم و فکر می‌کردند چند تحرک معترضان باعث سست شدن این کشور می‌شود اما امروز پیام دانش آموزان ایران اسلامی در این اجتماع باشکوه به آنها این است که ایران اسلامی نیازی به شما ندارد.

وی افزود: ایران اسلامی با انقلاب آزاد شد و حتی امروز داعیه آزاد کردن تمام مظلومان دنیا از دست شیطانی مثل آمریکا را دارد.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این گوشه‌ای از نظام تربیت اسلامی است که عطوفت، مهربانی و مبارزه با ظلم را همزمان می‌آموزد و به دانش‌آموزانش یاد می‌دهد که یار مظلومان باشند.

صحرایی با بیان اینکه پیام دانش‌آموزان ایرانی در دهه شهدای دانش‌آموز این است که ما نسلی تربیت می‌کنیم که در مقابل شیطان چه آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و چه شیطان‌های کوچکش بایستد خاطرنشان کرد: امروز از شاهچراغ نوری به دل دانش آموزان مظلوم غزه می‌تابد و می‌بینند که هر مدرسه در ایران یک ایران اسلامی و هر دانش‌آموز یک قاسم سلیمانی است و دانش آموزان ایران اسلامی برای به ثمر رساندن اهداف انقلاب بی تاب هستند.

رضامراد صحرایی با بیان اینکه این اجتماع نشانگر اعلام استقلال و آزادی ما به همه جهان است افزود: دانش‌آموزان ما امروز با به اهتزاز در آوردن پرچم انقلاب اسلامی و ایران نشان دادند که پیام شهدا را دریافت کرده و به نسل‌های آتی خواهند رساند و در کنار آن با شعار حریفت منم نیز پیامی دیگر به دنیا دادند و اینها همه این محصول انقلابی است که عظمت، غیرت و عطوفت را به ارمغان آورد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه باید خدا را شاکر باشیم که فهمیده‌ها همه ساله در ۸ آبان و روز ملی نوجوان پیام انقلاب اسلامی که شکوفا کردن فطرت ملت است را به همان جهان می‌رسانند گفت: دانش آموزان ما در این راه کاری می‌کنند که قابل قیاس با هیچ دوره تاریخی و هیچ ملتی نیست.

وی بیان کرد: پیام شما امروز یک حرف ساده به رهبر و امام و شهدا است و آن این است که ما به قله نزدیک شده‌ایم و هرچند شاید خستگی راه را در تن داریم اما دل و جان و روحمان پر از امید است.

وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: در جهانی که استکبار جهانی در آن توطئه‌ای به نام شهروند جهانی به راه انداخته، دانش آموزان ما جهانی‌اندیش اما پر از مهر وطن در جای جای کشور فریاد زنده باد ایران و زنده باد اسلام سر می‌دهند و از همین جا به دانش آموزان غزه نیز نوید فردایی روشن می‌دهند چرا که طبق وعده الهی پس از هر سختی آسانی است و به زودی مظلومیت کودکان فلسطینی باعث پیروزی بر دشمنانشان خواهد شد.