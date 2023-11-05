به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر امروز در سخنانی تاکید کرد: جای تاسف دارد که اوضاع در غزه همچنان نابسامان است.
وی افزود: واکنشهای بینالمللی به بمبارانهای اسرائیل در حد مطلوب نبوده و گاها شرمآور بوده است.
وزیرخارجه قطر تاکید کرد: در مورد ادامه تلاشها برای آزادی اسرا و ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه گفتگو کردیم.
وی افزود: ما بر ضرورت تامین تمامی نیازهای غیرنظامیان از جمله سوخت و شبکههای ارتباطی تاکید کردیم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تاکید کرد: اسرائیل مرتکب نسلکشی و پاکسازی نژادی در غزه شده است.
وی افزود: اتمام سوخت بیمارستانهای بیشتری را در معرض توقف فعالیت قرار میدهد.
وزیرخارجه قطر تصریح کرد: با وزیر خارجه فرانسه در مورد میانجی گری برای آزادی اسرا گفتگو کردم.
وی افزود: ما بر ادامه تلاشها جهت آزادی اسرا و احساس امنیت مردم عزیز غزه مصمم هستیم و بر ضرورت ارسال مداوم کمکها برای مردم محاصره شده غزه تاکید کردیم.
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