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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

وزیرخارجه قطر:

واکنش‌های بین المللی به جنگ علیه غزه شرم آور است

واکنش‌های بین المللی به جنگ علیه غزه شرم آور است

وزیرخارجه قطر در اظهاراتی از تداوم وضعیت بحرانی غزه ابراز ناخرسندی کرد و واکنش های بین المللی در این زمینه را بعضا شرم آور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر امروز در سخنانی تاکید کرد: جای تاسف دارد که اوضاع در غزه همچنان نابسامان است.

وی افزود: واکنش‌های بین‌المللی به بمباران‌های اسرائیل در حد مطلوب نبوده و گاها شرم‌آور بوده است.

وزیرخارجه قطر تاکید کرد: در مورد ادامه تلاش‌ها برای آزادی اسرا و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه گفتگو کردیم.

وی افزود: ما بر ضرورت تامین تمامی نیازهای غیرنظامیان از جمله سوخت و شبکه‌های ارتباطی تاکید کردیم.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تاکید کرد: اسرائیل مرتکب نسل‌کشی و پاکسازی نژادی در غزه شده است.

وی افزود: اتمام سوخت بیمارستان‌های بیشتری را در معرض توقف فعالیت قرار می‌دهد.

وزیرخارجه قطر تصریح کرد: با وزیر خارجه فرانسه در مورد میانجی گری برای آزادی اسرا گفتگو کردم.

وی افزود: ما بر ادامه تلاش‌ها جهت آزادی اسرا و احساس امنیت مردم عزیز غزه مصمم هستیم و بر ضرورت ارسال مداوم کمک‌ها برای مردم محاصره شده غزه تاکید کردیم.

کد مطلب 5930917

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    نظرات

    • علی اقا IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
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      پاسخ
      و در این بین واکنش حکام کشورهای عربی از همه شرم آورتر هست

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