وزیر صهیونیست: استفاده از بمب اتمی در غزه، محتمل‌ است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو اسرائیل، آمیخای الیاهو، یکی از وزاری کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی «استفاده از بمب اتمی در نوار غزه را یکی از گزینه‌های روی میز اسرائیل» اعلام کرد!

الیاهو در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم صهیونیستی باید در غزه از بمب اتمی استفاده کند، گفت که «این یکی از گزینه‌هاست.»

به ادعای تایمز آو اسرائیل، الیاهو که عضو حزب راستگرای افراطی «ایتامار بن گویر» است، در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی و تصمیم‌گیری‌های جنگی، عضویت و دخالت ندارد. علاوه بر این، الیاهو در کابینه جنگ رژیم اشغالگر قدس که فرماندهی حمله به مقاومت اسلامی فلسطین را برعهده دارد نیز هیچ نفوذی ندارد.

وی در ادامه این گفت‌وگو، با اجازه ورود هرگونه کمک بشردوستانه به نوار غزه نیز مخالفت و از تداوم شهرک‌سازی در این باریکه دفاع کرد!

وزیر رژیم اشغالگر قدس، در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مردم فلسطین چه خواهد شد، گفت: آنها می‌توانند به ایرلند یا صحراها بروند؛ هیولاهای غزه باید خودشان راه‌حلی پیدا کنند! شمال نوار غزه نباید وجود داشته باشد و هر کسی که پرچم فلسطین یا حماس را به اهتزار درآورد، «باید از روی زمین محو شود!»

در پی عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) موسوم به «طوفان الاقصی» علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر(۱۵ مهر) که به غافلگیری و بهت این رژیم منجر شد، اشغالگران در اقدامی تلافی‌جویانه و وحشیانه حملات گسترده‌ای را علیه مردم بی‌دفاع غزه انجام داده‌اند به طوری که براساس اعلام وزارت بهداشت غزه، به‌دنبال حملات رژیم صهیونیستی، تاکنون ۹ هزار و ۴۸۸ نفر به شهادت رسیده‌اند. سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که سه هزار و ۹۰۰ نفر از شهدا کودک و ۲۵۰۰ نفر نیز زن هستند.