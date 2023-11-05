۲ هزار میلیارد تومان مالیات برای ۱۸ هزار خانه خالی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۱۸ هزار خانه خالی برای سال ۱۴۰۱ به سازمان مالیاتی معرفی کرده که پس از انجام بررسی‌های لازم میزان مالیات این خانه‌ها محاسبه و به مالکان اعلام خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: ارزش مالیاتی که از مالکان این واحدهای مسکونی خالی مطالبه شده است حدود ۲ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس این گزارش، طبق قانون تا پایان تیرماه هر سال این فرصت وجود دارد تا با توجه به اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌شود، مالیات خانه‌های خالی به اطلاع مالکان شأن رسانده شود.

مالکان خانه‌های خالی نیز تا پایان مرداد ماه فرصت دارند مالیات مربوطه را پرداخت کنند و چنانچه تا پایان مردادماه پرداخت نشود سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگه مطالبه خواهد کرد.