احتمال تعویق بازی بارسلونا به دلیل گروگانگیری در فرودگاه هامبورگ

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال گروگانگیری در فرودگاه هامبورگ در کشور آلمان، فعالیت این فرودگاه به مدت چند ساعت متوقف شده است و پروازها به مقصد این فرودگاه را در سایر مناطق اروپا از جمله بارسلون تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش رسانههای آلمانی، بامداد یکشنبه مردی مسلح سوار بر اتومبیل با خودرو به سمت گیتهای فرودگاه هامبورگ حمله کرد و پس از تیراندازی هوایی و پرتاب کوکتل مولوتوف، دختر خردسال خود را گروگان گرفت. به دنبال این حادثه ترافیک هوایی در فرودگاه ایجاد شده است.
مقامات آلمان هشدارهای حمله تروریستی را صادر کردهاند.
تیم فوتبال بارسلونا قرار است برای بازی با «شاختار دونتسک» در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا روز دوشنبه از بارسلونا راهی آلمان شوند و این اتفاق ممکن است بر پرواز آنها تأثیرگذار باشد و حتی موجب تعویق پرواز و یا تعویق مسابقه شود. این مسابقه به میزبانی هامبورگ برگزار خواهد شد.
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