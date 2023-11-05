دانش آموزان رشد همه جانبه را در صدر برنامه زندگی خود قرار دهند

محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با تعدادی از دانش آموزان نخبه استان قزوین اظهار داشت: دانش آموزان حاضر در این جلسه یک بخشی از نمایندگان جامعه پراستعداد و توانمند دانش آموزی هستند که به دلیل محدودیت مکان خیلی هم کامل نیستند و توان دانش آموزان استان بسیار زیاد است و توفیقاتی که به دست آورده‌اند نشانگر ظرفیت‌های موجود دانش آموزان در سطح استان و کشور می‌باشد.

وی خطاب به دانش آموزان استان افزود: سعی کنید همه جانبه رشد کنید، وقتی افراد یک رشد غیر جامع داشته باشند، در آینده احساس موفقیت کامل نمی‌کنند و همواره دغدغه‌هایی خواهند داشت که بسیار آزار دهنده است.

اعلایی ادامه داد: تمرکز برای بروز و ظهور یک حوزه باید در کنار توجه به توسعه و رشد سایر حوزه‌های متفاوت با رشته‌های تخصصی باشد چراکه در غیر این صورت به صورت همه جانبه رشد نمی‌کنید و خیلی از افرادی که تصور می‌کنیم آدم‌های موفقی هستند شاید در زندگی خود خیلی خوشحال نباشند چراکه حس جامعیت از زندگی ندارند.

استاندار قزوین با بیان اینکه باید استعداد و علایق را به درستی شناسایی و بر روی آنها تمرکز کنید، اضافه کرد: کسانی که مسیر پیش روی خود را با تصمیم درست، تحقیق، مشورت و شناخت دقیق انتخاب می‌کنند به طور قطع نتیجه مطلوب‌تری می‌گیرند و لزومی ندارد که حتماً استعداد شما مقبول و مورد توجه و تعریف دیگران و جامعه باشد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: جامعه آکنده از افرادی است که با حرف دیگران مسیری را رفته‌اند و امروز آرزو می‌کنند که ای کاش این تصمیم را نمی‌گرفتند، پس شما این اشتباه را نکنید و مسیر خود را به درستی انتخاب کنید.

وی افزود: طبیعی است که امکانات و زیرساخت‌های آموزش و پرورش پاسخگوی تمامی نیازهای شما نباشد و به همین دلیل باید از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای رشد و تعالی ظرفیت‌های دانش آموزان نخبه و با استعداد استفاده کرد.

اعلایی گفت: در مسیر رو به پیشرفت خود، به جهت حرکتی در زندگی توجه داشته باشید و فقط به سرعت حرکت توجه نکنید چراکه جهت حرکت در زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر مورد غفلت واقع شود به طور قطع در آینده شاهد عدم کامیابی و موفقیت حداقلی در ذهن همان فرد خواهد شد.

استاندار قزوین با بیان اینکه اتفاقاتی که در کشور می‌افتد باید در موقعیت‌های واقعی تحلیل شود، اضافه کرد: دشمنان کشور ایران به دلیل بروز و ظهور امثال شما در گذشته و آینده و روحیه استقلال خواهی و رشد و تعالی نمی‌خواهد این کشور تبدیل به الگوی دیگران شود و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران در آماج توطئه، فتنه و بدخواهی هاست.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: کشور در شرایط تحریم‌های اقتصادی، هزینه کرد رسانه‌ای به جهت تخریب، حذف شخصیت‌های مهم کشور، نفوذ و بسیاری از دشمنی‌های دیگر موضوعات خود را پیش می‌برد و این حجم از دستاوردها و موفقیت‌ها با این حجم از دشمنی‌ها رقم خورده است، موضوعی که اگر در خیلی از کشورها دیگر اتفاق می‌افتاد، از پای در می‌آمدند.