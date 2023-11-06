به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی پردیس با اشاره به مشکلات شهرکهای صنعتی این شهرستان اظهار کرد: در بازدیدها مشکلاتی از جمله عدم تثبیت موقعیت صنعتی و کارگاهی بخشهای تولیدی وجود دارد، چراکه به واسطه اینکه از گذشته ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته و در حریم محدوده حفاظت شده محیط زیست هم قرار داشتهاند، توسعه این شهرکها دچار مشکلات خاص است.
وی ادامه داد: جهت رفع مشکلات باید زمینههایی برای تثبیت این شهرکها فراهم شود و خط محدوده حفاظت شده در دستورکار قرار گیرد و هم با حفظ موقعیت کاربری بخشهای تولیدی و صنعتی، برنامهریزی برای آینده داشته باشیم.
استاندار تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرکهای صنعتی پردیس از خدمات حوزههای بهداشتی و زیست محیطی محروم هستند گفت: شهرداری این شهرکها در حریم قرار دارد و امکان خدماتدهی ندارند، از سوی دیگر چون تثبیت نشدهاند هیچ سازمانی نمیتواند خدمات درستی به این شهرکها ارائه کند.
فخاری عنوان کرد: شهرکهای پردیس جز شهرکهایی هستند که در قالب لکههای صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و با موافقت رئیس جمهور جز ۳۸ لکه صنعتی مورد تثبیت است تا به شهرک صنعتی تبدیل و بعد ساماندهی شود.
وی همچنین بر ساماندهی مسائل زیست محیطی این شهرکها تاکید کرد تا آبهای سطحی ساماندهی شود.
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