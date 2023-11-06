  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

رئیس هیات عالی جذب :

جذب اعضای هیات‌ علمی فناور در دانشگاه‌ها تصویب شد

جذب اعضای هیات‌ علمی فناور در دانشگاه‌ها تصویب شد

رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب طرح جذب اعضای هیات‌ علمی فناور در دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمدعلی کی‌نژاد در همایش منطقه‌ای هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز آموزش عالی شمالغرب کشور در دانشگاه صنعتی سهند، گفت: پس از بررسی و تصویب این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها می‌توانند هیات‌علمی فناور جذب کنند.

وی افزود: با اجرایی شدن این مصوبه اساتیدی که طرح فناورانه داشته باشند می‌توانند طرح خود را در دانشگاه اجرا کنند و ضمن کارآفرینی برای افراد تحصیل‌کرده موجب کسب درآمد برای دانشگاه‌ها شوند.

وی گفت: ۱۶۰ عضو هیات‌ علمی مورد تایید بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه‌های کشور جایابی شده و احکام آن‌ها صادر شده است.

کی نژاد ادامه داد: تعداد ۳۶ نفر نیز در فراخوان امسال شرکت کرده‌اند که مراحل جذب این متقاضیان در حال انجام است و به‌زودی در دانشگاه‌ها مشغول خواهند شد.

در ادامه دکتر اسماعیل فاتحی‌فر رئیس دانشگاه صنعتی سهند نیز از طولانی بودن فرآیند انجام استعلام‌ها و مراحل سامانه جذب اعضای هیئت‌ علمی انتقاد کرد و خواستار تسهیل پذیرش متقاضیان شد.

دکتر فاتحی‌فر تاکید کرد: انرژی زیادی برای جذب بهترین افراد در دانشگاه‌ها صرف می‌شود ولی در نگه داشت این افراد دقت لازم نمی‌شود و بایستی آیین‌نامه‌ها به‌خوبی آموزش داده شود تا مشکلی ایجاد نشود.

وی بیان کرد: اکنون بخش اعظمی از وقت و انرژی روسای دانشگاه‌ها صرف جذب بودجه و جذب افراد می‌شود که این امر موجب کاهش بهره‌وری دانشگاه‌ها شده است.

گفتنی است، همایش منطقه‌ای هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز آموزش عالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل با حضور روسای دانشگاه‌ها، مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دبیران جذب اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های این سه استان در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد. در این نشست یک‌روزه، آخرین تغییرات آیین‌نامه‌ها و مقررات و مسائل و مشکلات جذب اعضای هیات‌ علمی در دانشگاه‌ها طرح و بررسی شد.

کد مطلب 5932045
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها