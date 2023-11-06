به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمدعلی کی‌نژاد در همایش منطقه‌ای هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز آموزش عالی شمالغرب کشور در دانشگاه صنعتی سهند، گفت: پس از بررسی و تصویب این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها می‌توانند هیات‌علمی فناور جذب کنند.

وی افزود: با اجرایی شدن این مصوبه اساتیدی که طرح فناورانه داشته باشند می‌توانند طرح خود را در دانشگاه اجرا کنند و ضمن کارآفرینی برای افراد تحصیل‌کرده موجب کسب درآمد برای دانشگاه‌ها شوند.

وی گفت: ۱۶۰ عضو هیات‌ علمی مورد تایید بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه‌های کشور جایابی شده و احکام آن‌ها صادر شده است.

کی نژاد ادامه داد: تعداد ۳۶ نفر نیز در فراخوان امسال شرکت کرده‌اند که مراحل جذب این متقاضیان در حال انجام است و به‌زودی در دانشگاه‌ها مشغول خواهند شد.

در ادامه دکتر اسماعیل فاتحی‌فر رئیس دانشگاه صنعتی سهند نیز از طولانی بودن فرآیند انجام استعلام‌ها و مراحل سامانه جذب اعضای هیئت‌ علمی انتقاد کرد و خواستار تسهیل پذیرش متقاضیان شد.

دکتر فاتحی‌فر تاکید کرد: انرژی زیادی برای جذب بهترین افراد در دانشگاه‌ها صرف می‌شود ولی در نگه داشت این افراد دقت لازم نمی‌شود و بایستی آیین‌نامه‌ها به‌خوبی آموزش داده شود تا مشکلی ایجاد نشود.

وی بیان کرد: اکنون بخش اعظمی از وقت و انرژی روسای دانشگاه‌ها صرف جذب بودجه و جذب افراد می‌شود که این امر موجب کاهش بهره‌وری دانشگاه‌ها شده است.

گفتنی است، همایش منطقه‌ای هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز آموزش عالی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل با حضور روسای دانشگاه‌ها، مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دبیران جذب اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های این سه استان در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد. در این نشست یک‌روزه، آخرین تغییرات آیین‌نامه‌ها و مقررات و مسائل و مشکلات جذب اعضای هیات‌ علمی در دانشگاه‌ها طرح و بررسی شد.