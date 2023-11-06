به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یحیایی در خصوص اخذ مجوز مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانها در دانشگاه اراک گفت: در راستای ادامه مسیر بینالمللیسازی دانشگاه اراک و پذیرش دانشجویان خارجی، راهاندازی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان (آزفا) به عنوان یکی از اهداف مهم دانشگاه اراک مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به دشواریهای اخذ این مجوز از سوی وزارت علوم و تعداد محدود این مراکز در سطح کشور، با تعاملات و رایزنیهای گسترده و بسترسازیهای مناسب در این زمینه، مجوز راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا)، در مهرماه سال جاری از سوی مدیر کل امور دانشجویان بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به دانشگاه اراک اعطا شد و اکنون دانشگاه اراک در زمره این دانشگاهها قرار دارد.
یحیایی افزود: با توجه به سیاستهای لازمالاجرا در راستای گسترش زبان فارسی در سطح همه کشورهای منطقه و جهان، دانشگاه اراک با تأسیس و گسترش این مرکز، میتواند به یکی از محورهای اصلی جذب و آموزش زبان فارسی به اتباع خارجی و دانشجویان بینالمللی در سطح کشور تبدیل شود.
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