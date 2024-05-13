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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۱۰

همکاری دانشگاه امیرکبیر با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

همکاری دانشگاه امیرکبیر با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر محمدجواد عامری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حسین شیوا مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران تفاهم نامه همکاری علمی و توانمند سازی نیروی انسانی را به امضا رساندند.

این تفاهم نامه در راستای انجام فعالیت‌های پژوهشی در راستای حل مسائل و رفع نیازهای شرکت، حمایت از پژوهشگران پسا دکترا صنعتی و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا در قالب برنامه گرنت، ارائه مشاوره‌های علمی و پژوهشی و خدمات تخصصی به شرکت و استفاده از ظرفیت استاد مهمان در صنعت به منظور شناسایی بیشتر معضلات توسط دانشگاه به امضا رسید.

توانمندسازی و تامین منابع انسانی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است که از طریق استفاده از ظرفیت‌های تامین منابع انسانی دانشگاه، برگزاری دوره‌های آموزشی رویدادها سمینارها و نشست‌های تخصصی مشترک داخلی و بین‌المللی بر اساس مقررات و ضوابط دانشگاه، تخصیص ظرفیت برای کارآموزی دانشجویان دانشگاه در شرکت و زیر مجموعه‌های تابعه آن و فراهم آوردن امکان استفاده از تجارب علمی منابع علمی کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات آموزشی و پژوهشی متعلق به طرفین بر اساس مقررات و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت.

مدت این تفاهم نامه ۲۴ ماه از زمان امضای آن تعیین شده ولی در پایان مدت زمان مقرر با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

کد مطلب 6105089

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