همکاری دانشگاه امیرکبیر با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر محمدجواد عامری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حسین شیوا مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران تفاهم نامه همکاری علمی و توانمند سازی نیروی انسانی را به امضا رساندند.

این تفاهم نامه در راستای انجام فعالیت‌های پژوهشی در راستای حل مسائل و رفع نیازهای شرکت، حمایت از پژوهشگران پسا دکترا صنعتی و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا در قالب برنامه گرنت، ارائه مشاوره‌های علمی و پژوهشی و خدمات تخصصی به شرکت و استفاده از ظرفیت استاد مهمان در صنعت به منظور شناسایی بیشتر معضلات توسط دانشگاه به امضا رسید.

توانمندسازی و تامین منابع انسانی از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است که از طریق استفاده از ظرفیت‌های تامین منابع انسانی دانشگاه، برگزاری دوره‌های آموزشی رویدادها سمینارها و نشست‌های تخصصی مشترک داخلی و بین‌المللی بر اساس مقررات و ضوابط دانشگاه، تخصیص ظرفیت برای کارآموزی دانشجویان دانشگاه در شرکت و زیر مجموعه‌های تابعه آن و فراهم آوردن امکان استفاده از تجارب علمی منابع علمی کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات آموزشی و پژوهشی متعلق به طرفین بر اساس مقررات و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت.

مدت این تفاهم نامه ۲۴ ماه از زمان امضای آن تعیین شده ولی در پایان مدت زمان مقرر با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.