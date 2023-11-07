دریافت 18 MB کد مطلب 5932487 https://mehrnews.com/x33rRb ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۰ کد مطلب 5932487 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۰ روایت میثاقی از حضور خانواده افشاریان در فدراسیون فوتبال روایت جالب میثاقی از حضور خانوادگی افشاریان در فدراسیون فوتبال را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط اصولی: تاج و بیگلری حق ورود به پرونده سپاهان در AFC را نداشتند گلنزدن «پاشنه آشیل» پرسپولیس/ سرخپوشان تا چه زمانی لطمه میخورند؟ پرسپولیس و گلزنانش در مرداب گیر کردند/ ملوان دل استقلال را شاد کرد برچسبها خداداد افشاریان فدراسیون فوتبال محمدحسین میثاقی فوتبال کمیته داوران کمیته داوران فدراسیون فوتبال
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