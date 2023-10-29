پرسپولیس و گلزنانش درمرداب گیر کردند/ ملوان دل استقلال را شاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ملوان و پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار شد و در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

حضور گسترده و بیش از ظرفیت تعیین شده تماشاگران برای حضور در ورزشگاه باعث تأخیر ۲۱ دقیقه‌ای در آغاز این دیدار شد.

ترکیب ثابت با جابجایی غیرمترقبه پرسپولیس

برد پرسپولیس مقابل استقلال تاجیکستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا یحیی گل محمدی تصمیم به حفظ ترکیب اصلی تیمش با وجود بی انضباطی سروش رفیعی و محمدحسین کنعانی زادگان بگیرد.

از این رو یازده بازیکن اصلی پرسپولیس برای دیدار امروز با ملوان را علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی زادگان، گئورگی گولسیانی، علی نعمتی، وحدت هنانوف، مسعود ریگی، محمد عمری (۷۶- نبیل باهویی)، سروش رفیعی (۴۶- مهدی ترابی)، سعید صادقی (۶۵- امید عالیشاه)، دانیال اسماعیلی فر و شهاب زاهدی (۴۶- میلاد سورگی) تشکیل دادند.

سرخپوشان پایتخت در حالی ترکیب برنده خود را حفظ کردند که تغییراتی در چیدمان آنها شکل گرفته بود. دانیال اسماعیلی فر متمایل به مرکز میدان بازی می‌کرد تا سروش رفیعی بیش از پیش به جناحین برود.

ملوان هم با افشار صداقت، آرمان اکوان، میلاد باقری، حامد نورمحمدی، پدرام قاضی پور، مجید عیدی، پویا پورعلی، حسین صادقی (۸۰- امین پورعلی)، مهران احمدی (۶۵- ابوذر صفرزاده)، رضا جعفری (۶۵- مسعود زائرکاظمینی) و سهیل فداکار (۴۶- محمدرضا سلیمانی) به میدان رفت.

بازی شجاعانه انزلی‌چی‌ها

ملوان در ابتدای بازی اجازه داد پرسپولیس مالکیت توپ را در اختیار بگیرد اما خیلی زود توانست با استفاده از سرعت بالای بازیکنانش فشار قابل توجهی را روی بازیسازی دروازه‌بان و مدافعان پرسپولیس بیاورد تا آنها پاس‌های اشتباه زیادی را رد و بدل کنند. قطع توپ‌های کوتاه سرخپوشان باعث ایجاد موقعیت‌های نصفه و نیمه از سوی میزبان روی دروازه بیرانوند شد اما هیچ کدام راه به جایی نبرد.

نبرد درگیرانه هافبک‌های ملوان با بازیکنان پر ستاره پرسپولیس تا اواخر نیمه اول ادامه داشت تا سرخ‌ها برای نفوذ به دروازه ملوان از جناحین فشار مضاعفی را بیاورند.

تلاش دو تیم در پایان ۴۵ دقیقه ابتدایی باعث لرزش تور دروازه‌ها نشد تا دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

فشار پرسپولیس با ضد حمله ملوان

نیمه دوم با تغییر استراتژی پرسپولیس همراه بود. یحیی گل محمدی با تعویض‌هایی که بین دو نیمه انجام داد نشان داد چیزی جز سه امتیاز نمی‌خواهد اما دفاع چند لایه میزبان انزلی چی باعث شد تا کمترین موقعیت روی دروازه ملوانی‌ها رخ دهد.

هافبک‌های ملوان کمترین موقعیت را به بازیساز های پرسپولیس در نیمه دوم دادند تا آنها چاره‌ای جز سانترهای بلند پیدا نکنند. پرسپولیس که از پیروزی استقلال مقابل آلومینیوم و تساوی سپاهان مقابل نساجی آگاه بود تمام تلاش خود را در ۱۵ دقیقه پایانی برای گلزنی کرد اما تجمع شاگردان تارتار در محوطه جریمه خودی کمترین فضا را به سرخپوشان داد تا میهمان تهرانی نتواند دروازه ملوان را باز کند.

پرسپولیس با این تساوی و احتساب یک امتیاز جریمه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ۱۶ امتیازی شد و در رتبه دوم باقی ماند. ملوان نیز با ۱۲ امتیاز به رتبه پنجم جدول صعود کرد.