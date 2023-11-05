اصولی: تاج و بیگلری حق ورود به پرونده سپاهان در AFC را نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان اصولی در حاشیه سمینار سالیانه افسران مجوز باشگاه‌های ایران اظهار داشت: رأی بدوی مربوط به بازی سپاهان و الاتحاد عربستان، صادر شده است. برخی از دوستان گفته بودند که مهدی تاج با توجه به سمتی که در AFC دارد، می‌تواند از صدور رأی به ضرر تیم سپاهان جلوگیری کند که باید از همین جا اعلام کنم، ارکان قضائی در تمام نهادها به صورت مستقل عمل می‌کند.

او ادامه داد: هر زمان که پرونده‌ای از تیمی در AFC و یا فیفا جریان داشته باشد اگر عضوی از کشور آن تیم در نهاد مربوطه سمتی داشته باشد، آن فرد حق دخالت در پرونده را ندارد و در موضوع سپاهان - الاتحاد هم جهانگیر بیگلری که ریاست کمیته انضباطی AFC را بر عهده دارد، حق ورود به این پرونده را نداشت.

او ادامه داد: این موضوع در کشورمان هم رعایت می شود و هیچگاه رئیس و اعضای هیات رئیسه نمی توانند به مسائل قضایی و انضباطی ورود کنند.

اصولی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تعویق دیدار سپاهان - آلمالیق در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا گفت: تصمیم گیری این موضوع به کمیته مسابقات AFC مربوط می شود و ارتباطی به ما ندارد. مدیران باشگاه سپاهان در حال تلاش هستند تا این بازی به تعویق بیافتد و ما هم به آنان کمک می کنیم اما تصمیم گیری اصلی بر عهده ما نیست.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص جلسه انضباطی AFC که در آن نماینده عربستانی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور داشته است، بیان کرد: باشگاه سپاهان باید به این موضوع ورود کند و تا جایی که اطلاع دارم به رای صادر شده اعتراض کرده اند. حتی مدیران سپاهان شکایت خود را در دادگاه CAS مطرح کرده اند و ان شاالله رای صادر شده، تغییر می کند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون در خصوص اشتباهات تاثیرگذاری که از سوی داوران در هفته نهم لیگ برتر رخ داده است، بیان کرد: مسئولان و اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هم به این موضوع اعتراض داشتند و شخص خداداد افشاریان به عنوان رئیس کمیته داوران هم بسیار ناراحت بود. قرار است در همین رابطه جلسه ای میان تاج و اعضای کمیته داوران شکل بگیرد تا به بررسی دقیق داوری ها در لیگ برتر بپردازند.

او ادامه داد: ورود تجهیزات VAR به کمیته داوران مربوط نمی شود و کارگروهی مستقلی برای آن تشکیل داده ایم که موضوع ورود تجهیزات کمک داور ویدیویی را بررسی کنند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در ارتباط با ترمیم چمن ورزشگاه آزادی گفت: تعیین زمین بازی بر عهده باشگاه است و زمانی مسئولان هر باشگاهی ورزشگاهی را معرفی کنند، مسئولان سازمان لیگ از آن بازدید به عمل خواهند آورد تا شرایط برای برگزاری مسابقه را بررسی کنند. تعمیر، تامین و تعویض چمن هیچ ورزشگاهی به فدراسیون فوتبال مربوط نمی شود و مسئولیت فدراسیون فقط برگزاری صحیح مسابقات است.

او در خصوص اعزام گروهی دیگر از داوران به کشور عربستان برای گذاراندن دوره های VAR گفت: آموزش داوران توافقی بود که بین روسای فدراسیون دو کشور ایران و عربستان شکل گرفت. گروه اول از داوران اعزام شدند و به کشور بازگشتند و انشاالله گروه دوم هم به زودی به عربستان عازم خواهند شد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به جایگاهی که فوتبال ایران در آسیا دارد، انتظار می رود که رفتار افراد در رقابت های لیگ برتر حرفه ای تر از گذشته باشد. چهارچوب اخلاق در آیین نامه مشخص است و اگر افراد از آن تخطی کنند طبق قانون ارکان قضایی با آن فرد برخورد خواهند کرد.