به گزارش خبرنگا، مهر، علی تار قلی‌زاده رئیس دپارتمان روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال در مورد پرونده مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان، گفت: در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۳ در نامه‌ای به فیفا اعلام کردیم که رأی دادگاه را پذیرفته‌ایم و می‌توانند از محل درآمدهای فدراسیون فوتبال در فیفا، پول ویلموتس را پرداخت کنند. در آن زمان فیفا در نامه‌ای به ما اعلام کرد که این پول بلوکه شده است و اگر فدراسیون فوتبال ایران موافقت کند بعد از اقدامات لازم، می‌توانیم آن را پرداخت کنیم.

وی افزود: با موافقت فدراسیون فوتبال ایران این پول به حساب ویلموتس از طریق دادگاه پرداخت شده و هیچ گونه بدهی به این مربی نداریم. همچنین در خصوص سودی هم که مطرح شده باید ماهیانه به او بدهیم، صحت ندارد چرا که چنین مبلغی را پرداخت نکردیم.

رئیس دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه عنوان شده فدراسیون فوتبال به دلیل بدهی مالیاتی به ویلموتس و بسته شدن حساب‌‎هایش نتوانسته حقوق داوران را پرداخت کند، گفت: طبق آخرین اطلاعاتی که به من داده‌اند پرداختی تمام داوران به روز است. فدراسیون فوتبال مشکلات مالی بسیار زیادی دارد و نمی‌توانیم آنها را انکار کنیم. برای پرداختی‌های خود مشکلاتی داریم اما هیچ کدام از حساب‌های ما بسته نیست.

تار قلی‌زاده تاکید کرد: باید سعی کنیم مشکلات را از پیش رو برداریم و به فوتبال کشور کمک کنیم. اداره مالیات با فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش تعامل دارد و دو طرف از مشکلات هم با خبر هستند. ما همه از خانواده فوتبال هستیم و باید آن را حمایت کنیم. صدا و سیما یکی از ارکان بسیار مهمی است که فوتبال را به خانه‌ها برده است، بر همین اساس است که باید اطلاعات صحیح را در اختیار مردم بگذارند و تشنج ایجاد نکنند.

وی ادامه داد: مشکلات به اندازه کافی داریم و فدراسیون فوتبال تمام توان خود را برای VAR گذاشته است. مطمئن باشید که تا آخر فصل سیستم کمک داور ویدئویی به فوتبال کشورمان اضافه خواهد شد. امیدواریم کارهایی که برنامه ریزی کرده‌ایم به خوبی پیش برود و شرایط خوبی را در لیگ برتر شاهد باشیم.

رئیس دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: نیاز داریم صدا و سیما نیز با ما همدل، همگام و همزبان باشد. فقط نشستن و صحبت کردن درمورد یک بازی کافی نیست. باید حتماً انتقاد کنیم و مخالف داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم. گاهی مشکلاتی وجود دارد و ممکن است در حساب فدراسیون پولی وجود نداشته باشد و کارمندان فدراسیون با مشکل روبه‌رو باشند اما همه کارمندان شاهد هستند که چه تلاش‌هایی انجام می‌شود.