به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال تهران که از ابتدای فصل به دلیل رقمهای بالای قرارداد بازیکنانش نتوانست مشکل ثبت قرارداد چند بازیکن و مربی اش را حل کند، با مطرح شدن مبلغ رضایت نامه محمدرضا خالدآبادی دروازه بان این تیم وارد چالش جدیدی شد.
این دروازهبان با باشگاه هوادار قرارداد داشت و استقلال برای جذب او دو فقره چک به مبالغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تومان به هوادار داد اما به دلیل مشکلات مالی نتوانست این چکها را پاس کند و ناچار پرداخت این مبالغ را به تعویق انداخت.
این در حالی است که در مدارک ارائه شده توسط استقلال به سازمان لیگ مبلغ رضایت نامه خالدآبادی دیده نمیشود. طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان لیگ، باشگاهها موظف هستند مبلغ رضایتنامه بازیکنان را در سقف قرارداد بگنجانند اما مدیران آبی چنین کاری را انجام نداده اند. در واقع باشگاه استقلال در این باره باید حداقل مبلغ رضایتنامه را به سقف قرارداد خود اضافه کند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعاً سقف قرارداد باشگاه استقلال فراتر از حد مجاز میرود و باید وارد چالش پاسخگویی و یا جریمههای انضباطی شود. کارگروه نظارت بر قراردادها در سازمان لیگ پس از بررسی پرونده دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان و ارسال پرونده آنها به کمیته انضباطی، سراغ استقلال رفت و قرار است با جمعبندی موارد مطرح شده به زودی پرونده این باشگاه هم به کمیته انضباطی ارسال شود.
این اتفاقات در حالی برای آبیهای پایتخت رخ داده که با مشکلاتی زیادی مواجه هستند. آنها به تازگی و پس از کاهش قرارداد چند بازیکن، موفق به ثبت قرارداد گوستاو بلانکو مهاجم آرژانتینی خود شدند. پس از مهاجم آرژانتینی استقلال به دنبال ثبت قرارداد هاشمی نسب و یوسو سسما مربیان خود است اما همچنان به دلیل سقف قراردادها نمیتواند این مشکل را حل کند. هرچند با اضافه شدن مبلغ رضایتنامه خالدآبادی سقف آبیهای پایتخت بالاتر از گذشته خواهد رفت و کار برای مدیران این تیم برای ثبت قرارداد مربیان پیچیدهتر خواهد شد.
مشکل قراردادهای استقلال به اینجا ختم نمیشود، یامگا برای این فصل قراردادی به مبلغ ۵۵۰ هزار یورو با آبیها بسته و در آن پرداخت مالیات برعهده باشگاه گذاشته شده است. هر چند این قرارداد در زمان مدیریت قبلی و پیش از ابلاغ دستورالعمل قراردادها منعقد شده اما این موضوع موجب چشمپوشی از این ماجرا نیست، چرا که باید پس از ابلاغ دستورالعمل، قرارداد این بازیکن اصلاح میشد.
همچنین مالیات گوستاوو بلانکو بازیکن آرژانتینی هم باید در اسناد استقلال اضافه شود، چرا که طبق قانون پرداخت مالیات بر عهده خود بازیکن است و باشگاه نمیتواند مالیات هیچ بازیکنی را پرداخت کند.
در راستای قانون سقف قراردادها و اصلاح اسناد، باشگاه استقلال پس از کاهش قرارداد ۷ بازیکن و سرمربی خود قرارداد سعید مهری و امید حامدی فر که به ترتیب ۱۶۰ و ۱۰۰ میلیون تومان است را همچنان اصلاح نکرده تا مشکلات در خصوص قراردادها ادامه دار باشد. ثبت قرارداد بازیکن لیگ برتری با مبالغ عجیب از دیگر سوژههایی است که کارگروه نظارت بر قراردادها در سازمان لیگ به آن خواهد پرداخت.
آبیهای پایتخت پیش از کاهش ارقام قرارداد برخی از بازیکنان، سقف قرارداد خود را ۳۲۳ میلیارد اعلام کرده بودند و تنها ۷ میلیارد جای خالی داشت. اکنون باید دید با اصلاح قرارداد دو بازیکن و ثبت قرارداد گوستاوو بلانکو شرایط استقلال به چه شکل خواهد بود.
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