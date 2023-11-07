ثبت نام کنکور دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیرو برنامه زمانی منتشر شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در خصوص تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون‌های ورودی مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳، به اطلاع متقاضیان می‌رساند که تاریخ ثبت‌نام این آزمون‌ها به شرح ذیل تغییر یافته است:

مهمترین تغییر مربوط به زمان برگزاری آزمون است. در حالی که در سال‌های اخیر کنکور دکتری صبح‌ها برگزار شده، زمان برگزاری کنکور دکتری ۱۴۰۳ عصر چهارم اسفندماه اعلام شده است.

منابع آزمون دکتری چیست؟

برای شناخت منابع بهترین کار این است که: اولاً، سوالات آزمون دکتری سال‌های گذشته را بررسی کنید و بهترین منابع را شناسایی کنید. دوماً، از افرادی که در سال‌های گذشته رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند سوال کنید.

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جالب است بدانید که رتبه‌های برتر برای هر تست حداکثر ۵۲ تا ۷۶ ثانیه صرف کرده اند و متوسط درصد پاسخگویی درست به سوالات، برای هر درس بین ۴۳ تا ۵۶ درصد است.

اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

۳- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مواد آزمون و ضرایب دروس آزمون دکتری ۱۴۰۳ به شرح زیر خواهد بود:

الف) آزمون زبان با ضریب (۱) (سرفصل درس زبان انگلیسی عمومی آزمون دکتری)

ب) آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (۱) (سرفصل درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری)

ج) آزمون دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با ضریب (۴)

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس‌های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و.... بر اساس قانون فوق و آئین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.

شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۳ اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با توجه به امکان اصلاح عناوین رشته‌ها و یا سایر اطلاعات در جداول مجموعه‌های امتحانی تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهایی، اطلاعات درج شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام خواهد بود.

‌ برای هر پاسخ صحیح سه (۳) نمره مثبت و به منظور خنثی کردن پاسخ‌های حدسی و یا تصادفی برای هر پاسخ غلط یک (۱) نمره منفی منظور خواهد شد. به سوال‌های بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق نمی‌گیرد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ‌ها، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

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براساس مصوبه مجلس ۵۰ درصد نمره ازمون دکتری از طریق آزمون دروس تخصصی و ۵۰ درصد بقیه به صورت مصاحبه علمی انجام می‌شود و نتایج اولیه معمولاً اواخر فروردین و انتخاب رشته بر اساس کارنامه نیمه اول اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد. لذا جهت دریافت راهنمایی، مشاوره و منابع آزمون دکتری به شماره‌ی ۰۹۳۰۶۴۰۶۰۵۸ پیام دهید.

طرز پاسخ دادن به سوالات در کنکور دکتری

۱ – داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می‌گیرد فقط به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه مداد کپی و...) پرکند. برای اطلاع از طرز پرکردن به نمونه پاسخنامه ذیل که در آن به سوال‌های شماره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ به ترتیب پاسخ‌های فرضی ۴، ۱، ۳ و ۲ داده شده است توجه شود. جواب‌ها فقط در پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص مشخص می‌شود. پاسخ‌هایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه (مثلاً: علامت × و یا ✓ و غیره) و یا در دفترچه آزمون علامت گذاری و یا نوشته شود قابل تصحیح و نمره گذاری نخواهد بود.

۲ – چون پاسخنامه به وسیله ماشین علامت خوان تصحیح می‌شود از کثیف کردن، تاکردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و یا اثری بر روی آن خودداری گردد. ش

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