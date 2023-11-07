حضور تکواندوکاران ایران در جام ریاست فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی در دو بخش تکواندو و پاراتکواندو طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ آبان ماه به میزبانی اردن در شهر امان برگزار می‌شود. رقابت‌های تکواندو پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد که تکواندوکاران کشورمان صبح امروز راهی امان شدند.

مهدی حاجی موسائی، ابوالفضل زندی، مهران برخورداری، آناهیتا توکلی و ساینا کریمی جهت حضور در این مسابقات راهی اردن شدند، ضمن اینکه ناهید کیانی و مبینا نعمت‌زاده پس از حضور در مسابقات پاکستان، از اسلام‌آباد به‌همراه مینو مداح سرمربی تیم ملی بانوان راهی امان می‌شوند.

طبق برنامه اعلام‌شده مبینا نعمت‌زاده و ناهید کیانی در وزن ۵۳ کیلوگرم و ساینا کریمی در ۴۶ کیلوگرم بانوان روز نخست مسابقات برابر با ۱۸ آبان ماه به دیدار با رقبا می‌روند. جمعه در روز دوم و پایانی رقابت‌ها نیز آناهیتا توکلی در وزن ۷۳+ کیلوگرم، مهدی حاجی موسائی، ابوالفضل زندی و مهران برخورداری به‌ترتیب در اوزان ۵۴، ۵۸ و ۸۰ کیلوگرم به‌روی شیاپ‌چانگ خواهند رفت. یم آقایان در این رویداد به‌عهده مجید افلاکی به‌عنوان سرمربی و مهرداد یوسفی به‌عنوان مربی بدنساز خواهد بود.

مسابقات بخش پاراتکواندو نیز شنبه ۲۰ آبان ماه برگزار خواهد شد که سعید صادقیانپور، محمدطاها حسن‌پور، مهدی پور رهنما، علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت شناس، حامد حق شناس و همچنین لیلا میرزایی از کشورمان در این مسابقات حضور خواهند داشت. هدایت تیم ملی مردان برعهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و علی کریمی صابر به عنوان مربی است. عاطفه کشاورز نیز هدایت تنها نماینده بخش بانوان برعهده دارد.