به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی را مورد هجوم قرار داده است.

گردان‌های قدس اعلام کرد که با خمپاره‌های پرتعداد جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی را در غرب غزه هدف قرار داده است.

علاوه بر این مبارزان گردان‌های قدس جنگ‌افزارهای دشمن را در جنوب خیابان شماره ۱۰ غزه موشک‌باران کردند.

جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی که به شرق شهرک زیتون غزه نفوذ کرده بودند نیز از سوی گردان‌های قدس با چند خمپاره سنگین هدف قرار داده شدند.

همچنین گردان‌های قدس از هدف قراردادن مرکز فرماندهی دشمن در پشت کارخانه پیونیر در شمال غرب شهر غزه با خمپاره سنگین خبر داد.

علاوه بر این گردان‌های قدس اعلام کرد که مبارزان مقاومت توانسته‌اند با حملات خمپاره‌ای سنگین از پیش‌روی نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خان‌یونس ممانعت به عمل آورند و پس از درگیر شدن با نظامیان صهیونیست در سلامت کامل از محل درگیری خارج شوند.

پیش‌تر نیز گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین) از حمله موشکی به اشدود در اراضی اشغالی خبر داد. گردان‌های قسام اعلام کرد که حمله موشکی به اشدود در واکنش به هدف قرارگرفتن غیرنظامیان فلسطینی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. در نتیجه این موشک‌باران، آژیر هشدار در اشدود و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به صدا درآمد.