به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین) از حمله موشکی به اشدود در اراضی اشغالی خبر داد.

گردان‌های قسام اعلام کرد که حمله موشکی به اشدود در واکنش به هدف قرارگرفتن غیرنظامیان فلسطینی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

در نتیجه این موشک‌باران، آژیر هشدار در اشدود و شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه به صدا درآمد.

علاوه بر این گردان‌های قسام از انهدام دو دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی در ورودی اردوگاه الشاطی به وسیله راکت یاسین ۱۰۵ و بمب‌های دستی خبر داد.

یک دستگاه تانک دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز در منطقه الزراعه واقع در شمال بیت حانون منهدم شد.

گردان‌های قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) نیز اعلام کرد که مبارزان مقاومت توانسته‌اند با حملات خمپاره‌ای سنگین از پیش‌روی نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خان‌یونس ممانعت به عمل آورند.

گفتنی است مبارزان مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها در حق ملت فلسطین، از روز شنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ عملیات «طوفان الاقصی» را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند؛ عملیاتی که با شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی همراه شد و غافلگیری نظامیان و مقامات صهیونیست را در پی داشت.