به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، علی القحوم عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، ضمن تبریک عملیات موفق نیروهای صنعا به عمق رژیم صهیونیستی، اعلام کرد: زمان هدف قرار دادن فلسطین به سر آمده است و این را باید دشمن اسرائیلی و آمریکا بدانند.

وی افزود: پیام‌های نظامی فرامرزی به مثابه پیامی به آمریکاست که باید از هدف قرار دادن فلسطین دست بردارد.

القحوم با اشاره به شکایت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل درباره حمله یمنی‌ها بیان کرد: شکایات دشمن نزد سازمان ملل اهمیتی ندارد این نشان دهنده ترس دشمن از عملیات یمنی هاست.

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: دشمن صهیونیست باید بداند که زوالش حتمی است. شکایت دشمن نشان دهنده آزاردهنده بودن عملیات نظامی یمن و بازدارندگی برای توقف جنایات علیه فلسطینی‌هاست. ما به دنبال آن هستیم که دشمن در شرایطی قرار بگیرد تا از جنایات خود علیه فلسطینی‌ها دست بردارند.